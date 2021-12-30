Netflix dizisi İhanetin Beş Yüzü'nün konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Gizem ve gerilim temalarını harmanlayan Gone for Good (İhanetin Beş Yüzü) dizisi 13 Ağustos 2021 Cuma yani bugünden itibaren başta Netflix olmak üzere birçok dijital yayın platformu tarafından izleyenlerle buluşturuldu. Birçok dizi sever ise yapımın nasıl bir hikayeye sahip olduğunu, hangi oyuncuların dizide yer aldığını öğrenmek adına arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki İhanetin Beş Yüzü dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İhanetin Beş Yüzü’nün Hikayesi Nedir?

İhanetin Beş Yüzü’nün Oyuncuları Kimler?

Yetişkinliğin verdiği zorluklarla mücadele veren Guillaume Lucchesi, bu zorlukların etkisiyle donuk bakışlı ve depresif görünümlü birisi olmuştur. Sevgilisi Sonia’nın ölümüyle halihazırda zor günler geçiren Lucchesi, bunun üstüne kardeşi Fred’i de kaybedince gelecekten umudunu iyice kesmeye başlamıştır. Sonraki 10 yıl boyunca hayatına aynı şekilde devam eden Lucchesi, hayatında yeni bir sayfa açmak adına adımlar atmaya başlayacaktır. Judith adında bir kızla sevgili olan Lucchesi’nin şanssızlığı bitmeyecek ve yeni sevgilisi de aniden kaybolacaktır. Fakat bu sefer kolay pes etmeyecek olan Lucchesi bu kayboluşun arka planında yatanları araştırırken hayatını etkileyecek bambaşka olaylarla karşı karşıya kalacaktır.

İhanetin Beş Yüzü dizisinin başrollerinde Finnegan Oldfield, Bojesse Christopher, Garance Marillier ev Nailia Duvauchelle yer almaktadır.