İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara karşı rakip özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi...

Netflix dizisi İhanetin Beş Yüzü'nün konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Bugün itibariyle Netflix platformunda yayınlanmaya başlanan İhanetin Beş Yüzü dizisi konusu ve oyuncuları itibariyle merak edilen yapımlardan bir tanesi. Peki İhanetin Beş Yüzü dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler…

30 Aralık 2021 Perşembe 11:10
Netflix dizisi İhanetin Beş Yüzü'nün konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Takip Et:

Gizem ve gerilim temalarını harmanlayan Gone for Good (İhanetin Beş Yüzü) dizisi 13 Ağustos 2021 Cuma yani bugünden itibaren başta Netflix olmak üzere birçok dijital yayın platformu tarafından izleyenlerle buluşturuldu. Birçok dizi sever ise yapımın nasıl bir hikayeye sahip olduğunu, hangi oyuncuların dizide yer aldığını öğrenmek adına arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki İhanetin Beş Yüzü dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İhanetin Beş Yüzü’nün Hikayesi Nedir?

Yetişkinliğin verdiği zorluklarla mücadele veren Guillaume Lucchesi, bu zorlukların etkisiyle donuk bakışlı ve depresif görünümlü birisi olmuştur. Sevgilisi Sonia’nın ölümüyle halihazırda zor günler geçiren Lucchesi, bunun üstüne kardeşi Fred’i de kaybedince gelecekten umudunu iyice kesmeye başlamıştır. Sonraki 10 yıl boyunca hayatına aynı şekilde devam eden Lucchesi, hayatında yeni bir sayfa açmak adına adımlar atmaya başlayacaktır. Judith adında bir kızla sevgili olan Lucchesi’nin şanssızlığı bitmeyecek ve yeni sevgilisi de aniden kaybolacaktır. Fakat bu sefer kolay pes etmeyecek olan Lucchesi bu kayboluşun arka planında yatanları araştırırken hayatını etkileyecek bambaşka olaylarla karşı karşıya kalacaktır.

İhanetin Beş Yüzü’nün Oyuncuları Kimler?

İhanetin Beş Yüzü dizisinin başrollerinde Finnegan Oldfield, Bojesse Christopher, Garance Marillier ev Nailia Duvauchelle yer almaktadır.


Son Güncelleme: 30.12.2021 11:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Netflixİhanetin Beş Yüzü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Crow filminin konusu nedir? The Crow filmi oyuncuları kimlerdir?
The Crow filminin konusu nedir? The Crow filmi oyuncuları kimlerdir?
Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü
Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü
The Mosquito Coast dizi Konusu ve içerik hakkında incelemeler
The Mosquito Coast dizi Konusu ve içerik hakkında incelemeler
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
Cam Tavanlar dizisi Ayten Soykök Toksöz kim, kaç yaşında? Ayten Soskök Toksöz hayatı
Cam Tavanlar dizisi Ayten Soykök Toksöz kim, kaç yaşında? Ayten Soskök Toksöz hayatı
The flash 8.sezon ne zaman yayınlanacak? The flash 8.sezon onayı aldı mı?
The flash 8.sezon ne zaman yayınlanacak? The flash 8.sezon onayı aldı mı?

Popüler Haberler

Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
Netflix dizisi İhanetin Beş Yüzü'nün konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
The Crow filminin konusu nedir? The Crow filmi oyuncuları kimlerdir?
Gelir Belgesiz kredi veren bankalar hangileri?
HSBC Bank'ın kredisine nasıl başvurulur?
İBB ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmaya devam ediyor
Arıcılık hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?
Engelli maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü
Sübvansiyonlu kredi nedir? Kredi hesaplama nasıl yapılmaktadır?
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Uzak Şehrin Masalı dizisi nerede çekiliyor?
Veteriner sağlık teknisyeni maaşı ne kadar? Veteriner sağlık teknisyeni ne iş yapar?
Blu TV yapımı Çıplak dizisinin 2. sezonu ne zaman? Fragmanı yayınlandı
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
Teşkilat dizisi Zehra karakteri ( Deniz Baysal Yurtçu ) kimdir?
Müze Kart Nedir? Nasıl temin edilir?
İstifa dilekçesi türleri nelerdir? İstifa Edenlerin Elde Edeceği Haklar Nelerdir?
Evden yurtdışına ürün satarak nasıl para kazanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.