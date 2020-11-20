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Netflix dizisi Bir Başkadır dizisi Meryem'in bindiği 24 numaralı İETT otobüsü nereden geçiyor? Bir Başkadır dizi konusu ve oyuncuları

Netflix'in iddialı yapımları arasına giren Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterinin işyerine ulaşmak için bindiği 24 numaralı otobüs dizinin hayranları tarafından merak edildi. Bir Başkadır dizisi muhteşem oyuncu kadrosu ve gerçekçi hayat hikayeleriyle son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girmiştir.

20 Kasım 2020 Cuma 19:35
Netflix dizisi Bir Başkadır dizisi Meryem'in bindiği 24 numaralı İETT otobüsü nereden geçiyor? Bir Başkadır dizi konusu ve oyuncuları
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Netflix platformunda yayın hayatına başlayan Türk Yapımı Bir Başkadır dizisi her geçen gün hayran kazanmaya devam ediyor. Diziye olan ilginin her geçen gün artması diziyle alakalı olan araştırmaları da arttırmış durumda. Henüz diziye başlamayan kişilerin merak ettiği konular arasında dizinin oyuncuları kimdir? Dizinin konusu nedir? Gibi sorular takılmakta ve intenette en çok aranan konular arasına girmiş durumda.

Netflix’in en başarılı Türk dizilerinden olan Atiye, Hakan Muhafız yapımlarına bir başarılı dizi daha eklendi. Bir Başkadır başladığından bu zamana kadar hemen her gün etkileşim alan dizi herkesin dikkatini çekti.  Bu iddialı yapımda Öykü Karayel, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Nesrin Cevadzade gibi başarılı bir kadrosu olan muhteşem hikâyeleri ile izleyenlerin merak ettiği konulardan olmayı başardı.

Yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği yapım İstanbul’un iki farklı yüzünü seyircilerine gösteriyor. Dizinin en önemli hikayelerinden birisi olan Meryem karakterine güzel oyuncu Öykü Karayel hayat veriyor. Son bölümünde Meryem’in binmiş olduğu 24 numaralı İETT otobüsü nereye gitmektedir? Alt metin olarak bir mesaj mı verilmektedir? Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasın girmiştir. Bu iddialı yapımın İstanbul’da çekildiği ama tam olarak hangi köy yada semtte olduğu sır bu durum izleyicilerin araştırıp  merak ettiği konulardan birisi oldu.

Bir Başkadır Nerede Çekiliyor?

Bir Başkadır dizisinin çekimleri İstanbul’un semtleri olan Mecidiyeköy ve Beşiktaş ta yapılmaktadır. Köy hayatının çekimleriyse Anadolu yakası Beykoz İlçesinde yapılmaktadır. Bu iddialı yapımın çekim yeri olarak İstanbul seçilmiştir.  Meryem karakterinin ve ailesine ait olan çekim sahneleri ise Asya yakasında bulunan Beykoz ilçesine bağlı Öğümce Köyünde yapıldı. Sinan’ın yaşadığı rezidans daire Avrupa Yakası  Şişli ilçesinde ki eski yeri Ali Sami Yen Stadyumu olan yere yapılan  ‘Quasar İstanbul’ isimli gökdelende bulunuyor. Diğer sahneler İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi.

Peki O Meşhur 24 Numaralı Otobüs?


Sezonun iddialı yapımlarından birisi olan Bir Başkadır’ın başrol karakteri Meryem, Şişlide bulunan işyerine gitmek için 24 numaralı belediye otobüsüne bindiği görülmektedir. Gerçekte İETT’nin otobüs hattında 24 numaralı bir otobüs bulunmamaktadır. 24 numaralı hat otobüsünün dizi çekimleri için tasarlandığı anlaşıldı.  Ancak otobüsün üzerinde bulunan yazıdaki Beykoz-Mecidiyeköy hattı gerçek yaşamda 121A ismiyle İETT himayesinde çalışıyor durumdadır. Bahsi geçen bu hattın, 05:45 ile 22:00 saat dilimiyle Beykoz kalkışlı, 06:40-23:35 saat dilimiyle Mecidiyeköy kalkışlı olarak her zaman hizmet veriyor.

Yönetmen koltuğunda Berkun Oya’nın oturduğu yapımda güzel oyuncu Öykü Karayel’in hayat verdiği Meryem karakterinin 24 numaralı Beykoz hattını kullanması izleyenler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu durumdan sonra İBB’nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu şekilde açıklama geldi: "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz/ Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verilmiştir.

Paylaşıma Yanıt Geldi

Netflix Türkiye İBB’nin bu yorumuna kayıtsız kalmayarak  Resmi Twiiter hesabından, Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…" diyerek esprili bir cevap  vermekte gecikmedi.

Bir Başkadır Konusu Ne?

Netflix!in iddialı Türk yapımları arasına katılan yeni projesi Bir Başkadır 12 kasım da izleyici ile buluştu. İzleyiciyi hayatın içinden olan konusu ile kendine çekmeyi başaran dizinin konusu şu şekildedir:

Çok farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelmiş olan İstanbul’un karmaşık ve kalabalık hayatında beklenmedik tesadüfler ile yolları birleşen kendine has bir grup karakteri anlatmaktadır. Bu karakterler ya yeni bir hayat başlayacak ya da geçmişlerine takılıp kalacaklardır.

Bir Başkadır Oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosu Türkiye genelin de tanınmış olan kişilerden oluşmaktadır.  Dizinin oyuncuları arasında Özge Özel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade, Funda Eryigit, Öykü Karayel, Defne Kayalar, Settar Tanriögen, Alican Yücesoy, Aziz Çapkurt, Bige Önal ve Tülin Özen gibi deneyimli isimler rol almaktadır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:35
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