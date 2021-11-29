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Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları

Netflix’in bilim kurgu temalı yapımlarından Another Life dizisi izleyenlerde hayal kırıklığı yarattı. Peki Netflix Another Life dizisi konusu nedir? Yanıtı haberimizde...

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
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Bilim kurgu konsepti Netflix’in nispeten uzak durduğu konseptler arasında yer alıyor. Piyasada geçtiğimiz yıllarda büyük beğeni kazanmış olan Interstellar, The Martian, Ad Astra gibi filmlerle beraber tekrar izleyenlerin gündemine giren bilim kurgu konsepti yapımlara Netflix tarafından bir yenisi eklendi. Netflix’in yeni dizisi Another Life, iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamış olsa da izleyenlerde hayal kırıklığı yarattı. Peki Netflix Another Life dizisi konusu nedir?

Netflix Another Life Dizisi Konusu Nedir?

ABD’de görülen bir UFO gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bir süre sonra  uzayın derinliklerinden UFO’nun sinyalini alınmasıyla beraber başında Niko isimli bir kadının bulunduğu Salvare uzay gemisi filosu sinyalin geldiği yere gönderilir.

Potansiyeli olmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Another Life IMDb’de 5 puan almıştır. Dizide yer alan oyuncular ise şu şekilde:

Katee Sackhoff – Niko Breckinridge

JayR Tinaco – Zayn Petrossian

Elizabeth Faith Ludlow – Cas Isakovic

A.J. Rivera – Benie Martinez

Samuel Anderson – William

Blu Hunt – Ağustos Catawnee

Alex Ozerov – Oliver Sokolov

Alexander Eling – Javier Almanza


Son Güncelleme: 29.11.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
NetflixAnother LifeDizi
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