Netflix de en iyi filmler ve diziler

Roma

Adını birçok yapımda duyuran Alfonso Cuaron bu filmde de imzasını attı. Netflix uygulamasında popüler listesinde bulunuyor. 2019 yapım olan film içeriğinde Cleo’nun hayatını ele alıyor.

Annihilation

Netflix yapımı olan film bilim kurgu sevenlerin dikkatini çeken yapım oldu. Karantinada bulunan bölgelerin başından geçenleri konu alan film de ilginç ve farklı durumlar göz önünde bulunduruluyor.

Okja

Başarısını ödüllerle kanıtlamış olan yapım Altın Palmiye adaylarından oldu. Film içerisinde Mija ve yakın arkadaşının başından geçenleri anlatırken tatlı hayvan Okja’nın hikayesine değiniliyor.

The Dig

2. Dünya Savaşı’nı konu alan yapımda tarih sevenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Netflix de favori listesinde bulunan filmlerin arasında adını duyuran The Dig dram türünde olması ile de ayrıca ilgi gördü.

In The Shadow Of The Moon

The Platform

2019 yılında izleyiciler ile buluşan yapım suç, gerilim ve bilim kurgu türünde yer almaktadır. Polis memurunun dedektiflik sürecini anlatan ve takıntılı incelemeleri ile gündeme gelen polis memurunu ele almaktadır. Netflix gerilim filmleri arasında beğeni toplayan film olmayı başardı.

Netflix’in yapımlarından olan The Platform birçok kişi tarafından ilginç karşılansa da anlatılmak istenen ve verilen ders herkes tarafından alkış topladı. Farklı bir konuya sahip olan film de farklı hapishanelerin kademeli şeklini ve koşulların farklılıklarını konu almıştır.

Uncut Gems

Filmin dram, gerilim türünde olması da favori listesinde yer almasında yardımcı oldu. En çok bu türlerin tercih edilmesi de gözlerden kaçmıyor. Mücevher satıcısının başından geçen olayları anlatan ve bu sırada kendini bahis oyunlarına bağlayan birinin hayatını ele almaktadır.

Lucifer

En iyi Netflix dizilerinden olan Lucifer popüler listede yer almaktadır. Şeytan, cehennemden kaçarak kendine gece kulübü açmak ister. Her şey yolunda giderken yaşanan cinayetin üzerine Şeytan bu olaya el atar ve hayatının değiştiği görülür.

La Casa de Papel

2017 yapımı olan dizide her yıl yeni bir sezon çıkarması ile ilgileri üzerine topluyor. Sekiz tane hırsızın bir araya gelerek soygunların gerçekleşmesi ve başlarından geçenler konu edilmiştir. Her bölümü ile izleyiciler kendine bağlayan dizinin yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyor.