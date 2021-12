Netflix Couple On The Backtrack dizisinin konusu nedir? Couple on the Backtrack dizisinin oyuncu kadrosu

İlk olarak 2017 senesinde Kore’deki yerel kanallarda yayınlanmaya başlayan Couple on the Backtrack, Netflix ile diğer dijital içerik platformlarının sayesinde günümüzün en popüler dizileri arasında yer almaya başladı. Yayımlanmış olan fragmanları ve görselleri ile zamanda yolculuk, aşk ve dram bütünlüğü yaratıcılığı ve seyircinin duygularını derinlerde yaşatacağının habercisi oldu. Durum böyle olunca da diziye olan ilgi ile beklenti oldukça artış gösterdi. Fakat dizi hem oyuncu kadrosu hem de ele aldığı hikayeyle beklentileri boşa çıkarmamayı başardı.

Couple on the Backtrack dizisinin konusu nedir?

Dizinin başlangıcı Ma Jin Joo ile Choi Ban do adlı iki karakterin evlilik görüntüleri ile başlıyor. Damadı kıskanan bir kayınpeder, heyecandan ayakta durmakta zorlanan bir koca ile peş peşe iç ısıtıcı görüntüler. Ardından mutlu bir gelecek, çocuklar ve hayaller geliyor… Demeyi istesek de maalesef öyle olmuyor. Düğünde mutluluk veren görüntülerin yerine ilk olarak on dört sene sonraya ardından da boşanma dairesine bırakması, mutlulukla başlayan ancak sonu aynı mutluluk ile bitmeyen evliliğin habercisi oluyor. Farklı nedenlerden dolayı anlaşmakta zorlanan çift, sonunda boşanmaya karar verdikleri zaman hikayenin birinci bölümü de tamamlanmış oluyor.

Seyirciyi ilgilendiren ve bölümler süresince heyecanla izlememizi sağlayan gelişmeyse ilginç ama çiftin yüzükleri parmaktan çıkarıp sokağa atılması ile başlıyor. Öyle ki yalnızca 2 kişiye etkileyen sarsıcı deprem sonrasında tarihler, 2 kişinin ilk tanışmış olduğu senelere yani 1999’lara dönüyor. Bir nevi zamanda geriye doğru gidin 2 kişi, şimdi ilk tanışmış oldukları kampüse küçük hayalleri ile gidiyor. Ve zamanda ilişkilerini en başından yaşamaya fırsat bulacaklar.

Akışı, senaryosu, oyunculuğu veya akla gelen tüm her şey yeteriz kalıyor, kötü olabiliyor. Fakat son senelerin vasat performansları göz önüne getirildiğinde, yaratıcı hikaye ile konseptten etkilenmemek elde değil. Alıştığımız kavramlardan uzak durmayı amaçlayan, aralara serpiştirilen eğlenceli, dramatik, romantik sekanslar ile şekil almış olan ve sonucunda da fazlasıyla keyif veren oldukça başarılı bir dizidir Couple on the Backtrack. Bunların sonucunda da bu iki karakterin hikayesini tamamlamak seyirciye düşüyor. Yani hiç düşünmeden izleyebileceğiniz oldukça keyifli bir dizi.

Couple on the Backtrack dizisinin IMDB puanı on üzerinden 7.0’dır.

Couple on the Backtrack dizisinin oyuncu kadrosu

Ho Joon Son – Choi Ban-do

Jang Na-ra – Ma Jin-joo

Byung-Joon Lee – Ma Pan Seok

Jeong-min Heo – An Jae Woo

Bo-reum Han – Yoon Bo Reum

Yi-Kyeong Lee – Go Dok Jae

Kim Mi-Kyung – Go Eun Sook

Couple on the Backtrack dizi fragmanı