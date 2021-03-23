Netflix Country Comfort dizisi konusu ve oyuncuları

İlk sezonu için 10 bölüm çekilen yeni müzikal-komedi dizinin başrolünde şarkıcı ve oyuncu olan Katharine McPhee yer almaktadır. Dizi, Netflix platformuna 19 Mart 2021 tarihinde yüklenmiştir. Dizinin yapımcılığını Kiki Productions yapmaktadır.
Konusu
Müzisyenlerden oluşan Beau’nun ailesi zamanla Bailey’nin kariyer basamaklarından tırmanması için de ona yardımcı olacaktır.
Filmin oyuncu kadrosuna; Ricardo Hurtado, Griffin Mclntyre, Eric Balfour ve Jamie Martin Mann gibi isimler dahildir.
Son Güncelleme: 23.03.2021 23:12