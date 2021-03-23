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Netflix Country Comfort dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix adlı dijital platformda yayına giren Country Comfort dizisi bekleyenleri ile sonunda buluştu. Merak edenleri için yeni dizinin konusuna ve oyuncu kadrosuna yazımızın devamında yer verdik.

23 Mart 2021 Salı 23:12
Netflix Country Comfort dizisi konusu ve oyuncuları
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İlk sezonu için 10 bölüm çekilen yeni müzikal-komedi dizinin başrolünde şarkıcı ve oyuncu olan Katharine McPhee yer almaktadır. Dizi, Netflix platformuna 19 Mart 2021 tarihinde yüklenmiştir. Dizinin yapımcılığını Kiki Productions yapmaktadır.

Konusu

Şarkıcı olan ancak işleri yolunda gitmeyen Bailey özel hayatının da kötüye gitmesi üzerine kendine iş arar ve Beau’nun beş çocuğuna birden dadılık yapmaya başlar. Acemi olmasına rağmen sıcak tavrı ve inatçılığı ile Bailey, Beau’nun ailesine kendini sevdirmeyi başarır. Bailey git gide çocukların özlemini çektiği anne figürü olmaya başlar. 

Müzisyenlerden oluşan Beau’nun ailesi zamanla Bailey’nin kariyer basamaklarından tırmanması için de ona yardımcı olacaktır.

Filmin oyuncu kadrosuna; Ricardo Hurtado, Griffin Mclntyre, Eric Balfour ve Jamie Martin Mann gibi isimler dahildir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 23:12
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Anahtar Kelimeler:
NetflicCountry Comfort
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