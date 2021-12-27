Netflix Cocaine Cowboys The Kings of Miami belgesel dizisi konusu

Netflix platforma uyuşturucu alemine adım attığı gün itibariyle belgesel dizilerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Seyirciyi merak ettiren uyuşturucu baronları ile karteller arası ilişkiden beslenmekte olan seyircinin izlerken keyif alacağı gizemle aksiyon dolu hikayelere ışık tutarak devam ediyor. Gerçek hikayeler ya da kurmaca olması önemli olmadan yeterli görsel ve sıra dışı pazarlamayla moden dizi kültürüne yeni projeler katmaya devam ediyor.

3 Ağustos tarihinde yayınlanan Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu adındaki belgesel dizisinin hemen sonrasında yayınlanmaya başlayan Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, adından da belli olduğu gibi uyuşturucu dünyasının bambaşka bir alanı ile boyutuna odaklandırıyor bizi. Shiny Flakes’in esrarengiz olmasını sağlayan gerçek uyuşturucu baronunun 19 yaşında genç bir adam olmasından geçerken Cocaine Cowbays dizisindeyse gözler lise arkadaşlarının yoktan var ettikleri krallıklardan geçiyor. Dizinin diğer detayları haberimizin devamında.

Cocaine Cowboys The Kings of Miami dizisinin konusu

Netflix platformunun belgesel niteliğindeki dizisinin konusu şu şekilde; Herhangi bir sektörde krallığın ilan edilmesi için çok uzun seneler gerekiyor. Üstelik yeterli kaynak, birikim ve dostlar kısıtlıysa başarılı olmak adeta imkansız gibi bir şeydir. Fakat lise eğitimini yarıda bırakan 2 arkadaşın azmiyle çalışma hırsları G. Florida’nın en büyük kokain kaçakçısı olmalarını sağlar. Bu 2 genç arkadaşın başarıları ülkeler arası dolaşarak bütün dünyada tanınmalarını sağlar.

Netflix platformundaki uyuşturucu ile suç arasındaki bütünlüğe alışkın olan kişilerin çok fazla garipsemeyeceği bir konseptle platformdaki yerini alan Cocaine Cowboys The Kings of Miami dizisi, biraz önce de belirtildiği gibi 2 lise arkadaşı üzerinde odaklanan bir dizi. 2006 senesinde aynı adlı filmden esinlenmiş olmasının dışında gerçek röportaj ve kasetlerden yararlanılarak Willy Falcon ile Sal Magluta adlı bu genç arkadaşların ivmeli çıkışlarını konu alıyor.

Los Muchachos ismi ile de bilinen krallıklarını iki milyar dolar gibi yüksek bir meblağ ile yönlendirirlerken gerek ülkenin içinde gerek ise ülkenin dışında alım ve satım işinde Amerika’nın en iyileri arasında ilk sırada yer almışlardır. Peşlerine takılan ajanlar, dedektifler ve polislerin en büyük korkulu rüyaları haline gelmeleri dışında yapmış oldukları antlaşmalar gereğinde neredeyse dokunulmazlık hakkı kazanmışlardır. Fakat her çıkışın sonunda bir iniş vardır. Federaller de o iniş gününün gelmesini dört gözle beklemekteler.

Dilimize Kokain Kovboyları olarak çevrilmiş olan belgesel oldukça iddialı ve aynı gün yayınlanmış olan Shiny Flakes isimli filme göre daha keyiflidir. Dizi daha çok klasik uyuşturucu belgesellerini andırıyor ve bundan dolayı da mükemmele yakın bir iş demek zor. Fakat farklılık, heyecan, gizem ve kovalamaca arayışında olan kişilerin severek izleyeceğini düşünüyorum.

Dizinin IMDB puanı 6,5

Cocaine Cowboys The Kings of Miami dizisinin fragmanı