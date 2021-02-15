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Netflix Çağatay Ulusoy filmi Mücadele Çıkmazı karakterleri

Çağatay Ulusoy'un kadrosunda yer aldığı merak edilen film Mücadele Çıkmazı oyuncuları ve karakterleri konuşulmaya başlandı. Netflix platformunda yayınlanacak filmin detayları haberimizde.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:29
Netflix Çağatay Ulusoy filmi Mücadele Çıkmazı karakterleri
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Çağatay Ulusoy'un kadrosunda yer aldığı merak edilen film Mücadele Çıkmazı oyuncuları ve karakterleri konuşulmaya başlandı. Netflix platformunda yayınlanacak filmin detayları haberimizde.

Mehmet geçimini çöp toplayarak geçinir.Mehmet'in en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet bir gün sekiz yaşında Ali isimli bir çocukla tanışır ve hayatı değişmeye başlar.

Ali'yi ailesine ulaştırmaya çalışan Mehmet zamanla Ali ile bağ kurar ve acı dolu bir hikayeye ortak olur. Dram türünde olan film Netflix'de yayınlanacak.

Mücadele Çıkmazı oyuncu kadrosu

Filmin yönetmen koltuğunda Müslüm ve Ayla filmlerin'den de ismini duyduğumuz Can Ulkay yer alıyor. Senaryosu ise Behzat Ç.'nin senaristi olan Ercan Mehmet Erdem'e ait. Mücadele Çıkmazı oyuncu ve karakterleri ise şu şekilde;

Çağatay Ulusoy -  Mehmet

Emir Ali Doğrul - Ali

Turgay Tanülkü - Tahsin Baba

Ersin Arıcı

Selene Öztürk

Rüzgar Diricanlı

Özay Oğuzhan Dilekoğlu

Yalgın Yeter

Erdem Eren Ayaş



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:29
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NetflixMücadele çıkmazı
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