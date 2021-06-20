Netflix Buz Gibi dizisinin konusu, oyuncuları ve izleyici yorumları

Gençler için biraz macera, biraz aile dramaları ve günümüz dünyasının tamamen gerçek görüntüleri. Sanırım çoğu insanın günlük ruh halini yansıtan birkaç temadan bahsediliyor. Hemen hemen hepimiz yaşamın hızlı ama zor seyrinde dik yokuşlarla mücadele ediyoruz. İş, gelecek ve aile ile ilgili çeşitli sorunlarla mücadele ediyor ve her gün bu zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ruh halinizi yansıtan bir dizi öneriyorum.

15 Mart'ta yayınlanan yeni Netflix dizisi Buz Gibi, yukarıda bahsettiğim kavramlara odaklanıyor. Gençlerin hedefleri ve sorunları; ailelerin çocukları üzerindeki istek ve ısrarı; ve birçok benzer günlük sorunlu kriter...

Senaryo ortalama olsa da son zamanlarda bu tür diziler dikkat çekmektedir. Yapay ortam ve senaryolardan yeterince sıkılmanın yanı sıra günümüz dünyasıyla ilişki kurmaya çalışan içerikler daha anlamlı içerik sağlıyor. Nasıl yapıyor ya da neden yanlış yapıyor gibi soruların yanı sıra, duyguları ve kişiliği ön planda tutmak daha çekici hale geliyor.

Buz Gibi dizisi konusu yorumu

Buz Gibi tam da anlatılan kriterlere göre şekilleniyor. Olağanüstü bir hokey oyuncusu olan evdeki çocuklardan birinin daha başarılı olabilmesi için şehirden ve hatta kırsal bölgeden taşınması gerekiyor. İkinci çocuk, hedeflerini geride bırakarak yeni hayatını karşılamanın yollarını arar.

Burada da ailenin dramatik yönleri devreye giriyor. O anın koşulları ve doğası nedeniyle bir çocuklarını üzerler, bir çocuğu sevdikleri için değil, diğerini sevmedikleri için. Hayatta herkesin karşılaştığı zorlu seçimi Mac’in üzerinden kullanarak Kayla'nın ruhsal durumuyla oynamak zorunda kalırlar.

Ama olası bir çocuk profiline sığınmadan Kayla, bende buradayım imajını sergiler. Kardeşi buz hokeyi alanında önemli bir başarı elde ederken (bazı zorluklara rağmen), buz hokeyinin önemli bir simgesi olma mücadelesi veriyor.

arka planda klasik gençlik ilişkisi ortaya çıkmaya devam ediyor. Aşk, arkadaşlık ve eğlence gibi konular dikkat çekerken seyircilerde etki bırakma amacı taşımaktadır. IMDb sonuçlarından bağımsız olarak bahsetmişken, dizi bir şansı hak ediyor. Zıt karakterlerden iki kardeş; Kısmen eğlenceli ve kısmen duygusal hikayesi izleme keyfini arttırmaktadır. Bazı aptalca ve gereksiz dakikalar olsa da genellikle olumlu bir imaj yaratıyor.

Buz Gibi (Zero Chill) oyuncu kadrosu