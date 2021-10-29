Netflix’in yeni korku filmi Nobody Sleeps In The Woods Tonight (Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor) an itibariyle Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. Bir süredir film severlerin gündeminde yer alan filmlerden birisi olan Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filminin konusu ve yorumu insanların arama motorlarına en çok yazdığı terimler arasında yer alıyor. Peki Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?

Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor Filmi Konusu Nedir?

Çocuklarının teknoloji ve sosyal medyanın bağımlısı olduğunu düşünen bir grup aile, çocuklarının hayatı öğrenmesi amacıyla onları bir orman kampına gönderiyor. Telefonsuz olan çocuklar teknolojisizliğin verdiği bir boşluğa düşüyor.

Hiçbir teknolojik aleti kullanamayan çocuklar ormanda acımasız bir canavarla karşı karşıya kalarak hayatta kalmaya çalışıyor. Genç grup hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda yardımlaşmayı ve dayanışmayı da öğrenmek zorunda.

Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor Filmi Yorumu Nedir?

Klasik korku filmleri gibi orman, karanlık ve sessizlik gibi öğeleri kullanan Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi yeni bir korku evreni yaratma amacında olsa da diğer korku filmlerinin üzerine çıkamıyor. Sonuç olarak ise ortaya klişe fakat izleyenleri etkilemeyi başaran bir film çıkıyor.

Netflix’in Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filminin oyuncu kadrosu ve onların hayat verdiği karakterler ise şu şekilde:

- Julia Wieniawa-Narkiewicz – Zosia Wolska

- Michal Lupa – Julek

- Wiktoria Gasiewska – Aniela Turek

- Stanislaw Cywka – Bartek

- Sebastian Dela – Daniel Czajka

- Gabriela Muskala – Iza

- Piotr Cyrwus – Priest

https://youtu.be/XIuiOkBiwpY