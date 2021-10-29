İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?

Netflix’in Polonya yapımlarından birisi olan Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor, film severlerin gündeminde yer alıyor. Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu haberimizde...

29 Ekim 2021 Cuma 17:27
Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?
Takip Et:

Netflix’in yeni korku filmi Nobody Sleeps In The Woods Tonight (Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor) an itibariyle Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. Bir süredir film severlerin gündeminde yer alan filmlerden birisi olan Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filminin konusu ve yorumu insanların arama motorlarına en çok yazdığı terimler arasında yer alıyor. Peki Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?

Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor Filmi Konusu Nedir?

Çocuklarının teknoloji ve sosyal medyanın bağımlısı olduğunu düşünen bir grup aile, çocuklarının hayatı öğrenmesi amacıyla onları bir orman kampına gönderiyor. Telefonsuz olan çocuklar teknolojisizliğin verdiği bir boşluğa düşüyor.

Hiçbir teknolojik aleti kullanamayan çocuklar ormanda acımasız bir canavarla karşı karşıya kalarak hayatta kalmaya çalışıyor. Genç grup hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda yardımlaşmayı ve dayanışmayı da öğrenmek zorunda.

Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor Filmi Yorumu Nedir?

Klasik korku filmleri gibi orman, karanlık ve sessizlik gibi öğeleri kullanan Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi yeni bir korku evreni yaratma amacında olsa da diğer korku filmlerinin üzerine çıkamıyor. Sonuç olarak ise ortaya klişe fakat izleyenleri etkilemeyi başaran bir film çıkıyor.

Netflix’in Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filminin oyuncu kadrosu ve onların hayat  verdiği karakterler ise şu şekilde:

- Julia Wieniawa-Narkiewicz – Zosia Wolska

- Michal Lupa – Julek

- Wiktoria Gasiewska – Aniela Turek

- Stanislaw Cywka – Bartek

- Sebastian Dela – Daniel Czajka

- Gabriela Muskala – Iza

- Piotr Cyrwus – Priest


https://youtu.be/XIuiOkBiwpY

Son Güncelleme: 29.10.2021 17:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FilmBu Gece Ormanda Kimse UyumuyorNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix More than Blue: The Series dizisi konusu nedir? Netflix More than Blue: The Series dizisinde kimler oynuyor?
Netflix More than Blue: The Series dizisi konusu nedir? Netflix More than Blue: The Series dizisinde kimler oynuyor?
Titane filminin konusu nedir? Film ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir?
Titane filminin konusu nedir? Film ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir?
Only Mine (Sadece Benimsin) filminin konusu
Only Mine (Sadece Benimsin) filminin konusu
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
Orijinal adı Death Of Me olan Benim Ölümüm filminin konusu nedir?
Orijinal adı Death Of Me olan Benim Ölümüm filminin konusu nedir?
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?

Popüler Haberler

Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?
Danışma görevlisi-otel 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
30 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Ekim Cumartesi at yarışı programı
Veteriner sağlık teknisyeni maaşı ne kadar? Veteriner sağlık teknisyeni ne iş yapar?
TJK 29 Ekim 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?
Netflix More than Blue: The Series dizisi konusu nedir? Netflix More than Blue: The Series dizisinde kimler oynuyor?
Veteriner hekim 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Kafe, bar ve snack bar işletmecisi (kendi işletmesinde çalışanlar) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı maaşı ne kadar? Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı ne iş yapar?
İlk ev alacaklara devlet desteği şartları neler? 2021 Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır?
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
Titane filminin konusu nedir? Film ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir?
Rüyada yüzük görmek nasıl tabir olunur?
Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
TEB'den uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.