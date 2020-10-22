Netflix Bronx filmi konusu ve oyuncuları

Film Hakkında
Netflix Türkiye tarafından 30 Ekim 2020'de vizyona girecek. Netflix, Fransız yapımı bir film. Yapım süresi 1 saat 56 dakikadır ki film suç, drama ve gerilimdir. Filmin yönetmenliğini Olivier Martal, senaryoyu da Olivier Martal üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Lannick Gautry, Stanislas Merhar, Kaaris, David Belle, Patrick Catalifo ve Jean Reno gibi oyuncular rol almaktadır. Film ayrıca "Rogue City" adıyla da vizyona girecek.
Bronx Konusu
Filmin konusu, polisin yolsuzluğu ve Marsilya'nın savaşan çeteleri tarafından tuzağa düşürülen dürüst bir polisin ekibini korumak için dizginleri ele geçirmesi gerektiğidir. Marsilya. Her şey, Orsoni klanının adamlarının Bar du Telephone’u öldürülmesine değer katliamla başlar. Soruşturmanın başlangıcında, tugayın çetelere karşı alışılmışın dışında bir subayı Richard Vronski, Costa’nın yönettiği BRB'de bulunan düşmanlarıyla karşı karşıya gelir. Yeni tümen Komiseri Angel Leonetti, Marsilya'yı düzene sokmak ve ekibindeki çılgın köpeklere hâkim olmak için gelir. Ancak herkes, fedakârlık ve risk olmadan hiçbir şeyin başarılamayacağını yakında anlayacaktır.
Bronx Oyuncuları ve Karakterleri
Lannick Gautry – Richard Vronski
Stanislas Merhar – Willy Kapellian
Kaaris Kaaris – Max Beaumont
David Belle – Zach Damato
Patrick Catalifo – Georges Campana
Moussa Maaskri – Mario Costa
Catherine Martal – Katia de Vrindt
Francis Renaud – Franck Nadal
Erika Sainte – Zoé Vronski
Ambre Pietri – Sacha Kapellian
Jeanne Bounaud – Hélène Litvak
Barbara Opsomer – Barbara Leonetti