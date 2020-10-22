Netflix Bronx filmi konusu ve oyuncuları

Film Hakkında

Netflix Türkiye tarafından 30 Ekim 2020'de vizyona girecek. Netflix, Fransız yapımı bir film. Yapım süresi 1 saat 56 dakikadır ki film suç, drama ve gerilimdir. Filmin yönetmenliğini Olivier Martal, senaryoyu da Olivier Martal üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Lannick Gautry, Stanislas Merhar, Kaaris, David Belle, Patrick Catalifo ve Jean Reno gibi oyuncular rol almaktadır. Film ayrıca "Rogue City" adıyla da vizyona girecek.

Bronx Konusu

Filmin konusu, polisin yolsuzluğu ve Marsilya'nın savaşan çeteleri tarafından tuzağa düşürülen dürüst bir polisin ekibini korumak için dizginleri ele geçirmesi gerektiğidir. Marsilya. Her şey, Orsoni klanının adamlarının Bar du Telephone’u öldürülmesine değer katliamla başlar. Soruşturmanın başlangıcında, tugayın çetelere karşı alışılmışın dışında bir subayı Richard Vronski, Costa’nın yönettiği BRB'de bulunan düşmanlarıyla karşı karşıya gelir. Yeni tümen Komiseri Angel Leonetti, Marsilya'yı düzene sokmak ve ekibindeki çılgın köpeklere hâkim olmak için gelir. Ancak herkes, fedakârlık ve risk olmadan hiçbir şeyin başarılamayacağını yakında anlayacaktır.

Bronx Oyuncuları ve Karakterleri

Lannick Gautry – Richard Vronski

Stanislas Merhar – Willy Kapellian

Kaaris Kaaris – Max Beaumont

David Belle – Zach Damato

Patrick Catalifo – Georges Campana

Jean Reno – Ange Leonetti

Moussa Maaskri – Mario Costa

Catherine Martal – Katia de Vrindt

Francis Renaud – Franck Nadal

Erika Sainte – Zoé Vronski

Ambre Pietri – Sacha Kapellian

Jeanne Bounaud – Hélène Litvak

Barbara Opsomer – Barbara Leonetti