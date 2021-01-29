Netflix Bridgerton dizi konusu ve oyuncuları

Dijital dizi ve film platformu Netflix’in 82 Milyonluk izlenme rekoruyla en çok izlenen dizisi olarak tarihe geçen Bridgerton izleyiciler tarafından çok beğenildi. 25 Aralık gösterime giren Bridgerton dizisi ABD’li yazar Julia Quinn’in romanından uyarlanmıştır. Türkiye’de de büyük bir ilgi ile karşılanan Bridgerton dizisi ABD, İngiltere, Hindistan, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 83 ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu. Başrollerinde Adjoa Andoh, Julie Andrews ve Jonathan Bailey gibi oyuncuların bulunduğu Bridgerton dizisi 8 bölümden oluşan gizem ve entrika dolu bir dönemi anlatmaktadır. Dizide Bridgerton ailesinin en büyük kızı olan Daphne Bridgerton’un evlenmek istemesi sonucu gelen adayları abisinin elemesi ve Leydi Whistledow’un hazırladığı bir skandal sonucunda Daphne’nin adının lekelenmesi ve Hasting Dükü ile Daphne’nin arasında yaşanan çekim anlatılmaktadır. Bridgerton dizisinin 2. sezonda oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değildir.

Bridgerton dizisinin Oyuncu Kadrosu

Adjoa Andoh – Lady Danbury

Julie Andrews – Lady Whistledown

Jonathan Bailey – Anthony Bridgerton

Ruby Barker – Marina Thompson

Jason Banett – Jeffries

Sabrina Bartlett – Siena Rosso

Joanna Bobin – Lady Cowper

Harriet Cains – Philipa Featherington

Bessie Carter – Prudence Featherington

Nicola Coughlan – Penelope Featherington

Kathryn Drysdale – Genevieve Delacroix

Phoebe Dynevor – Daphne Bridgerton



https://youtu.be/qU0ZoMCkihU