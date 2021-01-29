Netflix Bridgerton dizi konusu ve oyuncuları

Dijital dizi ve film platformu Netflix’in 82 Milyonluk izlenme rekoruyla en çok izlenen dizisi olarak tarihe geçen Bridgerton izleyiciler tarafından çok beğenildi. 25 Aralık gösterime giren Bridgerton dizisi ABD’li yazar Julia Quinn’in romanından uyarlanmıştır. Türkiye’de de büyük bir ilgi ile karşılanan Bridgerton dizisi ABD, İngiltere, Hindistan, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 83 ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu. Başrollerinde Adjoa Andoh, Julie Andrews ve Jonathan Bailey gibi oyuncuların bulunduğu Bridgerton dizisi 8 bölümden oluşan gizem ve entrika dolu bir dönemi anlatmaktadır. Dizide Bridgerton ailesinin en büyük kızı olan Daphne Bridgerton’un evlenmek istemesi sonucu gelen adayları abisinin elemesi ve Leydi Whistledow’un hazırladığı bir skandal sonucunda Daphne’nin adının lekelenmesi ve Hasting Dükü ile Daphne’nin arasında yaşanan çekim anlatılmaktadır. Bridgerton dizisinin 2. sezonda oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değildir.
Bridgerton dizisinin Oyuncu Kadrosu
Adjoa Andoh – Lady Danbury
Julie Andrews – Lady Whistledown
Jonathan Bailey – Anthony Bridgerton
Ruby Barker – Marina Thompson
Sabrina Bartlett – Siena Rosso
Joanna Bobin – Lady Cowper
Harriet Cains – Philipa Featherington
Bessie Carter – Prudence Featherington
Nicola Coughlan – Penelope Featherington
Kathryn Drysdale – Genevieve Delacroix
Phoebe Dynevor – Daphne Bridgerton
https://youtu.be/qU0ZoMCkihU