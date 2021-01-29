İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Netflix Bridgerton dizi konusu ve oyuncuları

Netflix’in 82 Milyonluk izlenme rekoruyla en çok izlenen dizisi olarak tarihe geçen Bridgerton izleyiciler tarafından çok beğenildi. Peki Bridgerton dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sorularının cevapları ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

29 Ocak 2021 Cuma 23:12
Netflix Bridgerton dizi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Dijital dizi ve film platformu Netflix’in 82 Milyonluk izlenme rekoruyla en çok izlenen dizisi olarak tarihe geçen Bridgerton izleyiciler tarafından çok beğenildi. 25 Aralık gösterime giren Bridgerton dizisi ABD’li yazar Julia Quinn’in romanından uyarlanmıştır. Türkiye’de de büyük bir ilgi ile karşılanan Bridgerton dizisi ABD, İngiltere, Hindistan, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 83 ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu. Başrollerinde Adjoa Andoh, Julie Andrews ve Jonathan Bailey gibi oyuncuların bulunduğu Bridgerton dizisi 8 bölümden oluşan gizem ve entrika dolu bir dönemi anlatmaktadır. Dizide Bridgerton ailesinin en büyük kızı olan Daphne Bridgerton’un evlenmek istemesi sonucu gelen adayları abisinin elemesi ve Leydi Whistledow’un hazırladığı bir skandal sonucunda Daphne’nin adının lekelenmesi ve Hasting Dükü ile Daphne’nin arasında yaşanan çekim anlatılmaktadır. Bridgerton dizisinin 2. sezonda oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değildir.  

Bridgerton dizisinin Oyuncu Kadrosu

Adjoa Andoh – Lady Danbury

Julie Andrews – Lady Whistledown

Jonathan Bailey – Anthony Bridgerton

Ruby Barker – Marina Thompson

Jason Banett – Jeffries

Sabrina Bartlett – Siena Rosso

Joanna Bobin – Lady Cowper

Harriet Cains – Philipa Featherington

Bessie Carter – Prudence Featherington

Nicola Coughlan – Penelope Featherington

Kathryn Drysdale – Genevieve Delacroix

Phoebe Dynevor – Daphne Bridgerton  


https://youtu.be/qU0ZoMCkihU


Son Güncelleme: 29.01.2021 23:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixBridgerton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Aşk 101 dizisinde eşcinsel karakter var mı? Netflix Aşk101 dizisindeki eşcinsel karakter kim?
21:00'da insanlar neden alkış yapıyor? Neyi alkışlıyorlar?
Mikro işler yaparak para kazanılabilecek siteler
Şok market 8 Nisan – 15 Nisan 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu
Survivor Nisa ile Sercan aşk mı yaşıyor?
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
En çok izlenen 20 soygun filmi önerisi
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Ocak 2021 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.