Netflix Bridgerton 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bridgerton yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor, Claudia Jessie ve Julie Andrews'in başrollerinde rol aldığı popüler Netflix yapımları arasında yer alan Bridgerton’dan hayranlarını sevindirdi müjdeli haber geldi.

2. sezon çekimleri başlayan Bridgerton'ın başrolünde rol alan oyunculardan Luke Newton setin ilk karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bridgerton dizisinde Colin karakterini canlandıran ve herkesin beğenisini kazanan Luke Newton, setten fotoğraflar ve videolar paylaşarak “çocuklar şehre geri döndü” ifadesine yer verdi.

Bridgerton dizisinin yaratıcısı Chris Van Dusen şunları söylemişti: 'İlk sezonun öncelikle Daphne ve Simon ile olan aşk hikayesiydi. Ama bu sekiz çocuklu bir aileyi anlatan ve sekiz kitap olduğu için, tüm Bridgerton kardeşler için odaklanıp gerçekten aşk hikayeleri anlatabilmeyi çok isterim. Her karakter için, elbette'.