Netflix Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix yapımı olan Bir Deniz Altı hikayesi dizinin, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı kaleme alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik yapacak.

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin konusu ne?

Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosu

Bir Denizaltı Hikayesi isimli dizi, dünyanın etkilendiği bir felaket sonrasında, bir bilim ekibinin yaşanan olayları araştırmak amacı ile askeri denizaltısına binip çıktıkları yolculuğu anlatacak. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Arman isimli bir dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu olan özgür ruha sahip bir karakter. Arman önderliğinde bilim ekibi hem yaşanan olayların sebebini araştıracak hem de denizaltının asıl görevini bulmaya çalışacaklar.

Dizinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ. Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci eşlik edecek.