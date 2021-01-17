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Netflix Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix yapımı Bir Denizaltı Hikayesi, konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çekti. İşte detaylar!

17 Ocak 2021 Pazar 17:43
Netflix Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncu kadrosu
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Netflix yapımı olan Bir Deniz Altı hikayesi dizinin, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı kaleme alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik yapacak.

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin konusu ne?

Bir Denizaltı Hikayesi isimli dizi, dünyanın etkilendiği bir felaket sonrasında, bir bilim ekibinin yaşanan olayları araştırmak amacı ile askeri denizaltısına binip çıktıkları yolculuğu anlatacak. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Arman isimli bir dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu olan özgür ruha sahip bir karakter. Arman önderliğinde bilim ekibi hem yaşanan olayların sebebini araştıracak hem de denizaltının asıl görevini bulmaya çalışacaklar.

Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosu

Dizinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ. Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci eşlik edecek.



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:43
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NetflixBirdenizaltıhikayesi
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