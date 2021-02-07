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Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrollerini paylaştığı Bir Denizaltı Hikayesi dizisi 2021 yılı içerisinde sevenleri ile buluşacak. Dizinin çekimleri İzmir Foça'da başladığı duyuruldu.

07 Şubat 2021 Pazar 00:54
Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
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Dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix’in yeni projesi Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncuları merak konusu olmuştur.Kıvanç Tatlıtug’un da  rol aldığı dizide  Özge Özpirinçci,Meriç Aral,Ertan Sabah,Ecem Uzun ve Alper Saldıran gibi yıldız isimler yer alıyor.Dizinin konusu bilim kurgu ve macera türündedir İsminden anlaşılacağı gibi denizaltında geçmektedir.Yapılan son açıklamaya göre dizinin çekimleri 30 Ocak 2021 tarihinde İlk olarak İzmir ve Cunda Adasında daha sonra İstanbul’da devam edilecektir.



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKıvanç TatlıtuğBir Denizaltı Hikayesi
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