Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?

Dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix’in yeni projesi Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncuları merak konusu olmuştur.Kıvanç Tatlıtug’un da rol aldığı dizide Özge Özpirinçci,Meriç Aral,Ertan Sabah,Ecem Uzun ve Alper Saldıran gibi yıldız isimler yer alıyor.Dizinin konusu bilim kurgu ve macera türündedir İsminden anlaşılacağı gibi denizaltında geçmektedir.Yapılan son açıklamaya göre dizinin çekimleri 30 Ocak 2021 tarihinde İlk olarak İzmir ve Cunda Adasında daha sonra İstanbul’da devam edilecektir.