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Netflix Bir Başkadır yeni sezon olacak mı, 2 sezon ne zaman çıkacak?

Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler Netflix Bir Başkadır yeni sezon olacak mı, 2. sezon ne zaman çıkacak sorularını araştırmaya başladı.

15 Kasım 2020 Pazar 19:27
Netflix Bir Başkadır yeni sezon olacak mı, 2 sezon ne zaman çıkacak?
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Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır ilk iki bölümüyle beğenileri kazandı. İzleyicilerin beğenisini kazanan dizide farklı sosyal hayatlardan farklı kişiliklere sahip farklı insanların hayata bakış açıları işleniyor.


Başrolünde güzel oyuncu Öykü Karayel’in yer aldığı dizide Karayel’e Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Bige Önal, Settar Tanrıöğen gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Dizide Öykü Karayel’in oyunculuğu ise eleştirmenler ve izleyicilerden tam not aldı.

Bir Başkadır 2.sezon olacak mı?

Bir Başkadır dizisi ilk sezonuyla 8 bölüm olarak yayınlanacak. Dizinin bölümleri 45 dakika sürüyor. Sosyal medyada gündem olan ve beğenileri kazanan dizinin 2.sezonunun olup olmayacağı merak konusu oldu.

Krek Film ve Netflix ortak yapımı olan dizinin ikinci sezonu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin gösterdiği başarı sonrası ikinci sezonunun olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:27
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DiziNetflix
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