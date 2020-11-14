Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Netflix orijinal Türk yapımı Bir Başkadır için geri sayım başladı. Anadolu’dan gelen Meryem’in İstanbul’da farklı kültürlerde yetişen farklı kişilerle tanışıp onlarla ilişkisini anlatan Bir Başkadır dizisinin çekimlerinin yapıldığı noktalar da merak ediliyor.
Bir Başkadır nerede çekiliyor?
Bir Başkadır oyuncu kadrosu
Fatih Artman ve Öykü Karayel’in başrolünü üstlendiği Bir Başkadır’ın yönetmenliğini Berkun Oya üstleniyor. Dizinin yardımcı rollerinde ise Funda Eryiğit, Setter Tanrıöğen ve Tülin Özen gibi ünlü isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 14.11.2020 15:15