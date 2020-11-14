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Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Netflix orijinal Türk yapımı Bir Başkadır dizisi nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Bir Başkadır konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler belli oldu.

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:15
Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları
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Netflix orijinal Türk yapımı Bir Başkadır için geri sayım başladı. Anadolu’dan gelen Meryem’in İstanbul’da farklı kültürlerde yetişen farklı kişilerle tanışıp onlarla ilişkisini anlatan Bir Başkadır dizisinin çekimlerinin yapıldığı noktalar da merak ediliyor.

Bir Başkadır nerede çekiliyor?


Bir Başkadır dizisi İstanbul’da Beyoğlu ve Bağcılar da yapılıyor. Dizi çekimleri farklı semtlerde de devam edecek.

Bir Başkadır oyuncu kadrosu

Fatih Artman ve Öykü Karayel’in başrolünü üstlendiği Bir Başkadır’ın yönetmenliğini Berkun Oya üstleniyor. Dizinin yardımcı rollerinde ise Funda Eryiğit, Setter Tanrıöğen ve Tülin Özen gibi ünlü isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:15
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NetflixBir Başkadır
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