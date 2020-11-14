Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Netflix orijinal Türk yapımı Bir Başkadır için geri sayım başladı. Anadolu’dan gelen Meryem’in İstanbul’da farklı kültürlerde yetişen farklı kişilerle tanışıp onlarla ilişkisini anlatan Bir Başkadır dizisinin çekimlerinin yapıldığı noktalar da merak ediliyor.

Bir Başkadır nerede çekiliyor?

Bir Başkadır oyuncu kadrosu

Bir Başkadır dizisi İstanbul’da Beyoğlu ve Bağcılar da yapılıyor. Dizi çekimleri farklı semtlerde de devam edecek.

Fatih Artman ve Öykü Karayel’in başrolünü üstlendiği Bir Başkadır’ın yönetmenliğini Berkun Oya üstleniyor. Dizinin yardımcı rollerinde ise Funda Eryiğit, Setter Tanrıöğen ve Tülin Özen gibi ünlü isimler yer alıyor.