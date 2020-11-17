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Netflix Bir Başkadır 2.sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'te yakın bir tarihte yayınlanmasına karşılık izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gören Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu beklenmeye başladı. Dizinin ilk sezonu milyonlarca kişi tarafından izlenerek beğeniyle karşılandı...

17 Kasım 2020 Salı 00:08
Netflix Bir Başkadır 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
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Türkiye’nin ve dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu Netflix kapsamında yayınlanan Bir Başkadır dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Yakın bir tarihte izleyenlerin beğenisine sunulan dizinin bölümlerinin büyük ilgi görmesi sonrasında ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Bir Başkadır dizisi 2. Sezon çıkacak mı?

Bir Başkadır dizisinin ilk aşamada tek sezonluk bir dizi olarak planlandığı ifade ediliyor. Ancak dizinin milyonlarca kişi tarafından beğeniyle karşılanması sonrasında ikinci sezonun çıkabileceğine yönelik dedikodular ortaya konmaya başladı. Ancak şimdiye kadar ikinci sezona ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bir Başkadır dizisi konusu


Bir Başkadır dizisinin konusuna bakıldığında, farklı sosyal hayatlara sahip ve ekonomik durumları da birbirinden farklı olan bir grup insanın hayatları anlatılıyor. İstanbul’un yoğun hayatında birbirinden farklı hayatlar yaşayan insanların başlarına gelenler izleniyor.

Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?

Netflix’te yayınlanan ve sevilen diziler arasındaki yerini alan Bir Başkadır dizisinin çekimleri İstanbul’da yapıldı. Meryem ve ailesinin yer aldığı köydeki çekimlerin ise Beykoz’da yer alan Tokatköy’de yapıldığı ifade edildi.

Sinan karakterinin yaşadığı evin ise Şişli’de yer aldığı aktarıldı.

Bir Başkadır dizisi oyuncuları

Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi önemli isimler karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 17.11.2020 00:08
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Anahtar Kelimeler:
NetflixBir Başkadır
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