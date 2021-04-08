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Netflix Bir Başkadır 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır adlı yapım Netflix platformunda yayınlanmış en etkileyici dizilerden biri hâline gelmiştir. Birbirinden farklı karakterlerin hikayesini birbirine bağlayan dizi ilk sezonuyla yoğun beğeni toplamıştır. Dizinin ilk sezonunu bitirenler ise hemen 2. yeni sezonu araştırmaya koyulmuştur. Peki Netflix Bir Başkadır 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

08 Nisan 2021 Perşembe 21:37
Netflix Bir Başkadır 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Netflix platformunun en beğenilen dizilerin arasında bulunan Bir Başkadır’ın ilk sezonu 12 Kasım 2020 tarihinde Netflix kullanıcılarıyla buluşmuştu. Berkun Oya tarafından kaleme alınan ve yönetilen dizinin ilk sezonu 8 adet bölümle karşımıza gelmişti. İlk sezonu büyük beğeni toplayan Bir Başkadır dizisinin 2. Sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2’nci sezonun çıkmasına ise sayılı bir zaman kaldı…

 

Son senelere damgasını vuran ve birçok platformda konuşulmaya hâlâ devam eden dizilerden bir tanesi de Bir Başkadır adlı Netflix yapımıdır. Dizi henüz 2’nci sezonuyla ilgili bir tanıtım videosu yayınlamamıştır. Ekranlara gelen ilk sezonuyla yoğun ilgi ve beğeni yağmuruna tutulan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonuyla ilgili Netflix’ten açıklama yapması bekleniyor.

 

 

Bir Başkadır dizisinin 2’nci sezonun yayın tarihi ne zaman?

Yapımcılık görevini Krek Film ekibinden; Ali Farkhonde ile Nisan Ceren Göçen’in üstlenmekte olduğu Bir Başkadır dizisinin kurgusunu Ali Aga yapmıştır. 8 bölüm ile ilk sezonunu kullanıcılar ile buluşturan dizinin oyuncuları arasında ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bu isimler; Fatih Artman, Defne Kayalar, Öykü Karayel, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Settar Tanrıöğren, Bilge Önal ve Tülin Özer gibi isimlerdir.

 

 

Dizinin 2’nci sezonu ne zaman yayınlanacak henüz tam bilinmese de Netflix yönetmenin yaptığı değerlendirmeler sonrasında açıklanacaktır.

 

 

Bir Başkadır dizisi neyi anlatıyor, hikâyesi nedir?

Bir Başkadır adlı yapımda, hepsi birbirinden farklı olan karakterlerin ve onların farklı yaşantılarının iç içe geçmesini anlatmaktadır. Bu karakter gruplarının yeni bir yola girmesi ya da hezeyan verici geçmişleriyle hesaplaşmaları konu alınıyor.

 

 




Son Güncelleme: 08.04.2021 21:37
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