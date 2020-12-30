Netflix Bir Başkadır 2 sezon ne zaman yayınlanacak, tarih belli oldu mu?

Bir Başkadır Netflix’te yayınlanan Türk dizilerindendir. Dizi, kısa süre önce seyirci karşısına çıktı ve çok beğenildi. Dizinin 2. Sezonu merakla beklenmektedir.

12 Kasım 2020’ de yayınlanan, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizinin yapımcılığını Krek Film adına Al Ferhunde ve Nisan Ceren Göçen üstlenmiştir. Dizinin kurgusu Ali Aga’ya aittir. 8 bölümden oluşmuştur. Kadroda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan yer almaktadır.

Bir Başkadır dizisinin konusu

Netflix’in açıklaması: “Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.” şeklindedir. Dizi, konusu itibariyle sosyal medyada popüler olarak ilgiyle izlendi.

Oyuncu kadrosu

Öykü Karayel – Meryem

Fatih Artman – Yasin

Funda Eryiğit – Ruhiye

Defne Kayalar – Peri

Settar Tanrıöğen – Ali Sadi Hoca

Tülin Özen – Gülbin

Gökhan Yıkılkan – Hilmi

Dizinin oyuncularından Bir Başkadır’ a dair yorumlar

Dizinin 2.sezonu ne zaman çıkıyor?

İlk sezon geçtiğimiz ay yayınlandığı için ikinci sezon hakkında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak seyirci ve eleştirmenler tarafından beğenilen dizinin yeni sezonunun geleceği beklenmektedir.