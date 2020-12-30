Netflix Bir Başkadır 2 sezon ne zaman yayınlanacak, tarih belli oldu mu?

Bir Başkadır Netflix’te yayınlanan Türk dizilerindendir. Dizi, kısa süre önce seyirci karşısına çıktı ve çok beğenildi. Dizinin 2. Sezonu merakla beklenmektedir.
12 Kasım 2020’ de yayınlanan, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizinin yapımcılığını Krek Film adına Al Ferhunde ve Nisan Ceren Göçen üstlenmiştir. Dizinin kurgusu Ali Aga’ya aittir. 8 bölümden oluşmuştur. Kadroda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan yer almaktadır.
Bir Başkadır dizisinin konusu
Oyuncu kadrosu
- Öykü Karayel – Meryem
- Fatih Artman – Yasin
- Funda Eryiğit – Ruhiye
- Defne Kayalar – Peri
- Settar Tanrıöğen – Ali Sadi Hoca
- Tülin Özen – Gülbin
- Gökhan Yıkılkan – Hilmi
Dizinin oyuncularından Bir Başkadır’ a dair yorumlar
Dizinin 2.sezonu ne zaman çıkıyor?
İlk sezon geçtiğimiz ay yayınlandığı için ikinci sezon hakkında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak seyirci ve eleştirmenler tarafından beğenilen dizinin yeni sezonunun geleceği beklenmektedir.