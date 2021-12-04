Netflix Beş Kat İntikam dizisi konusu nedir? Netflix, Meksika'ya yeniden giriş yaptı

Who Killed Sara, Monarca, Dark Desire gibi Meksika yapımlarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Netflix, Beş Kat İntikam ile Meksika yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzleyenler iddialı dizinin konusunu öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapıyor. Peki Netflix Beş Kat İntikam dizisi konusu nedir?

Netflix Beş Kat İntikam Dizisi Konusu Nedir?

Dayanışma, kardeşlik, feministlik gibi duyguların ağır bastığı Beş Kat İntikam dizisinde ismi Juana olan 5 farklı kadını anlatmaktadır. Farklı mesleklerde çalışan ve farklı hayatlara sahip olan bu 5 kadının ortak noktaları ise doğum lekeleridir. Şans eseri yolları keşişen 5 kadın, ortak noktaları olan doğum lekelerini öğrenirler. Fakat bu kadınlar için çözülmesi gereken bir konu vardır. O da onları bir araya getiren şeyin şans veya kader mi, yoksa gizemli bir adam mı olduğudur.

Netflix’in Meksika yapımı Beş Kat İntikam dizisinin oyuncu kadrosu ve hayat verdikleri karakterler ise şu şekildedir:

- Juanita Arias – Juana Matilde

- Sofia Engberg – Juana Bautista

- Oka Giner – Juana Caridad

- Renata Notni – Juana Valentina

- Zuria Vega – Juana Manuela

https://youtu.be/Ajc5oGYNF8E