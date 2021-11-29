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Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor

Netflix’in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor. Bir çok kişi ise Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? sorusunu internet üzerinden araştırıyor. İşte film hakkında merak edilenler...

29 Kasım 2021 Pazartesi 13:14
Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor
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Netflix’in Alman yapımı filmlerinden birisi olan Benim Adım Karl filmi iddialı konseptiyle bir çok izleyenin dikkatini çekmeyi başardı. Yarattığı trajik olaylarla insanların kalbine dokunmayı başaran Benim Adım Karl filminin konusunu arama motorları üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir?

Netflix Benim Adım Karl Filmi Konusu Nedir?

Yaşadığı mahalleyi adeta haritadan silen bir bombalı saldırıdan kurtulan Maxi, bu olayın verdiği travma ile bunalıma girmeye başlamıştır. İki kardeşini ve annesini bu saldırıda yitiren genç kız, babasıyla bir başına hayatla mücadele etmeye çalışmaktadır. Bu şartlara daha fazla dayanamayan talihsiz kız, son çare olarak yaşadığı yerden ayrılacaktır.

Maxi film boyunca içinde fırtınalar kopsa yaşadığı ruh halini dışarıya yansıtmayacak kadar olgun ve tutarlı bir karakter yönelimi izliyor. Karl adında bir genç adamla tanışan Maxi, bambaşka bir maceranın içinde kendisini bulacaktır. Karl ise Avrupa içerisinde herhangi bir mülteci istemeyen beyaz tenli insanların diğer tendeki insanlardan üstün olduğunu savunan bir örgütün lideridir. Filmin asıl şok edici olayı ise Maxi’nin yaşadığı bombalı saldırıyı şahsen gerçekleştiren kişinin Karl olmasıdır.

Benim Adım Karl filmi iddialı bir konsepte sahip olsa da bunu gerçeğe yansıtmak konusunda başarılı olamıyor. Film de IMDb’de 5,4 puan alarak beklentileri karşılayamıyor. İşte filmde yer alan oyuncular:

- Luna Wedler – Maxi Baier

- Jannis Niewöhner – Karl

- Milan Peschel – Alex Baier

- Edin Hasanovic – Ante

- Anna Fialová – Jitka

- Aziz Dyab – Yusuf

- Marlon Boess – Pankraz

- Victor Boccard – Didier 


Son Güncelleme: 29.11.2021 13:14
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