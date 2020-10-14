Netflix Beni Çok Sev filminde hangi oyuncular yer alacak? Beni Çok Sev Filmi başrolleri ve oyuncuları

Netflix bünyesinde yayınlanacak olan yeni Türk filmi Beni Çok Sev’in çekimlerinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Çekim hazırlıkları süren filmin kadrosu yavaş yavaş şekillenirken, hazırlıkların bitmesinin ardından film 12 Ekim’de çekilmeye başlanacak. Filmin yönetmenliğini ise Yedinci Koğuştaki Mucize filmini yöneten Mehmet Ada Öztekin üstlenecek.

Beni Çok Sev filmi oyuncu kadrosu karakterleri

O3 Medya tarafından Netflix’te yayınlanmak üzere hazırlanan Beni Çok Sev adlı filmin başrolleri belli oldu. Dizi kadrosunun oluşumu devam ederken dizide başrol olarak görev alacak isimler film ekibi tarafından açıklandı. Filmde Ercan Kesal, Sarp Akkaya ve Songül Öden başrol olarak bulunacak.

Sarp Akkaya

1980 İstanbul doğumlu olan Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü okumuştur. Stüdyo Drama adlı toplulukta tiyatro oyunları oynamaya başlayan Akkaya, bu topluluğu kuran isimlerden biri olmuştur.

2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizi ile televizyon ekranlarına merhaba diyen Akkaya, sonrasında birçok önemli dizi ve filmde rol almıştır.

Sarp Akkaya’nın rol aldığı dizi filmler

2019 – Kurşun

2017 – Söz

2015 – Evli ve Öfkeli

2015 – Racon: Ailem İçin

2015 – Eksik

2014 – Pek Yakında

2013 – Ölü ya da Diri

2013 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon

2012 – Suskunlar

Ercan Kesal

1959 Nevşehir doğumlu olan Ercan Kesal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim almıştır.

Ercan Kesal rol aldığı dizi filmlerden bazıları

2016- İçerde,

2017-Cehennem,

2017-Çukur,

2020- Nasipse Adayız,

2020- Menajerimi Ara

Songül Öden

1979 Diyarbakır doğumlu olan Songül Öden, Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde de şan eğitimi alan güzel oyuncu, birçok tiyatro oyununda, dizi ve filmde görev almıştır. 1999 yılında Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekrana çıkan Songül Öden, sayısız tiyatro oyununda ve dizide boy göstermiştir.

Songül Öden’in rol aldığı dizi filmler