İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Netflix Beni Çok Sev filminde hangi oyuncular yer alacak? Beni Çok Sev Filmi başrolleri ve oyuncuları

Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Beni Çok Sev adlı filmin başrolleri belli oldu. O3 Medya tarafından yapımı üstlenen filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin olacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba 21:47
Netflix Beni Çok Sev filminde hangi oyuncular yer alacak? Beni Çok Sev Filmi başrolleri ve oyuncuları
Takip Et:

Netflix bünyesinde yayınlanacak olan yeni Türk filmi Beni Çok Sev’in çekimlerinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Çekim hazırlıkları süren filmin kadrosu yavaş yavaş şekillenirken, hazırlıkların bitmesinin ardından film 12 Ekim’de çekilmeye başlanacak. Filmin yönetmenliğini ise Yedinci Koğuştaki Mucize filmini yöneten Mehmet Ada Öztekin üstlenecek.

Beni Çok Sev filmi oyuncu kadrosu karakterleri

O3 Medya tarafından Netflix’te yayınlanmak üzere hazırlanan Beni Çok Sev adlı filmin başrolleri belli oldu. Dizi kadrosunun oluşumu devam ederken dizide başrol olarak görev alacak isimler film ekibi tarafından açıklandı. Filmde Ercan Kesal, Sarp Akkaya ve Songül Öden başrol olarak bulunacak.

Sarp Akkaya

1980 İstanbul doğumlu olan Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü okumuştur. Stüdyo Drama adlı toplulukta tiyatro oyunları oynamaya başlayan Akkaya, bu topluluğu kuran isimlerden biri olmuştur.

2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizi ile televizyon ekranlarına merhaba diyen Akkaya, sonrasında birçok önemli dizi ve filmde rol almıştır.


Sarp Akkaya’nın rol aldığı dizi filmler

  • 2019 – Kurşun 
  • 2017 – Söz
  • 2015 – Evli ve Öfkeli 
  • 2015 – Racon: Ailem İçin
  • 2015 – Eksik
  • 2014 – Pek Yakında
  • 2013 – Ölü ya da Diri
  • 2013 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon
  • 2012 – Suskunlar

Ercan Kesal

1959 Nevşehir doğumlu olan Ercan Kesal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim almıştır.

Ercan Kesal rol aldığı dizi filmlerden bazıları

  • 2016- İçerde,
  • 2017-Cehennem,
  • 2017-Çukur,
  • 2020- Nasipse Adayız,
  • 2020- Menajerimi Ara

Songül Öden

1979 Diyarbakır doğumlu olan Songül Öden, Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde de şan eğitimi alan güzel oyuncu, birçok tiyatro oyununda, dizi ve filmde görev almıştır. 1999 yılında Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekrana çıkan Songül Öden, sayısız tiyatro oyununda ve dizide boy göstermiştir.

Songül Öden’in rol aldığı dizi filmler

  • 1999- Ferhunde Hanımlar,
  • 2001- Vasiyet
  • 2002- Havada Bulut
  • 2005- Gümüş
  • 2008-Vazgeç Gönül
  • 2010-Mükemmel Çift
  • 2011-Umutsuz Ev Kadınları
  • 2015- Serçe Sarayı
  • 2016- Ekşi Elmalar
  • 2017-Kayıtdışı
  • 2017- Fi
  • 2019-Bir Aile Hikayesi


Son Güncelleme: 14.10.2020 21:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beni Çok SevFilmOyuncu Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi

Popüler Haberler

Netflix Beni Çok Sev filminde hangi oyuncular yer alacak? Beni Çok Sev Filmi başrolleri ve oyuncuları
Gençliğim Eyvah dizisi neden final yapıyor? Gençliğim Eyvah final bölümü ne zaman?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı nedir? Rüya Coriç nereli, yaşı kaç?
Seksenler dizisinde rol alan Rasim Ötekin diziden neden ayrıldı? Fehmi Baba karakteri yeni sezonda yok mu?
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Hekimoğlu dizisi Mali'nin arkadaşı Arzu kimdir?
BİM aktüel ürünler arasında bu hafta satışa çıkan Polosmart taşınabilir şarj aleti incelemesi!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezon ilk bölümünde sürpriz isim!
Kırmızı Oda Melek karakterini kim canlandırıyor? Nilsu Yılmaz kimdir?
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Ziraat Katılım konut finansmanı kredi kullanma şartları ve güncel kredi oranları
Medula neden çalışmıyor? Medula kesinti sebebi ne? Türk Eczacıları Birliği açıklama yaptı
Halkbank SMS ile 60 ay vade yüzde 1,07 faiz oranıyla 10 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı
Özel Plaka Fiyatları - Özel Plaka Nasıl Alınır?
Alev Alev dizisinde çalan şarkılar
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.