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Netflix Belgeseli Pray Away'in Konusu ve Yorumu

Netflix’te yayınlanan Pray Away belgesel konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimiz ile sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında Pray Away belgesel filminin konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtlarıyla karşılaşacaksınız.

23 Kasım 2021 Salı 15:23
Netflix Belgeseli Pray Away'in Konusu ve Yorumu
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Netflix’te yayınlanan ve yazımıza konu olan Pray Away belgesel incelemesinde spoiler bulunmamaktadır.

Kimileri bunu hala reddetse de Dünya’da artık kabul görmüş bir gerçek bulunmaktadır. Her geçen gün biraz daha eleştiri alsa da, tüm bu kötü ve engelleyici zihniyet ile savaşmak zorunda kalsa da hür irade ve yaşayış biçimi, toplumların alışılagelmiş düzenlerinden bağımsızdır.  Her ne kadar bu durum hoş karşılanmasa da, birçok hakarete kurban gitse de, bireylerin yasalar çerçevesinde istediği gibi yaşamaya ve istediği kişi olmaya hakkı bulunmaktadır.

Pek çoğunuzun LGBT çerçevesinde işlenen dizi ve filmlerden sıkıldığı ön görülebilir. Bunun nedenini ise basit bir şekilde açıklamak gerekirse, sıradanlık kavramı öne sürülebilir. Bu her gün romantik film izlemek gibi bir kapıya çıkar. Halktan pek çok insanın görmezden geldiği LGBT, birçok yapımcı ve yönetmenin dikkatini çekerek bu tarz temalara daha çok yönelmelerini sağlamaktadır. Hal böyle olunca da her günümüzü bir adet eşcinsellik temalı içerikle geçirdiğimiz de eklenebilir.

Pray Away Belgesel Film Yorumu

Netflix’in 3 Ağustos itibariyle yayınlamış olduğu Pray Away belgesel filminde eşcinsellik üzerinden din ve devlet unsurlarını bir araya getiren enteresan bir yapımın bizlere sunulduğunu hatırlatmakta fayda var. Belgesele genel olarak bakıldığında; temel olarak aynı kavrama odaklanıldığı, seneler önce ortaya atılan ve etkileri hala sürmekte olan “dönüştürme terapisi” kavramını merkezine aldığı söylenilebilir. 

Pray Away belgeselini kısaca özetlemek gerekirse; 1970 ve 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan “döndürme terapisi”, eşcinsel veya biseksüel bireyi çeşitli dini ve psikolojik yöntemlerle, onların düşüncesine göre sapmış olduğu yanlış yönden çevirmek, yani heteroseksüelliğe döndürmek amacı taşıyan birtakım uygulama dizisini kapsamaktadır. Üstelik tüm bunlar gerek dini kitaplar kullanarak gerekse kiliselerdeki bu alanda uzmanlaşan kişilerin önderliğinde yapılmaktadır.

Ya toplumun dışlanmış isimlerinden biri olmaktan bıktığı için ya da gerçekten din ile buluşup hayatına beyaz bir sayfa açma dileği taşıdığı için ABD’de yaklaşık 800.000 kişi eşcinsellikten kurtulma amacıyla dönüşüm terapisine başvurmaktadır. Bu noktada Exodus isimli örgüt devreye giriyor. Tanrı ile buluşmayı vaat eden ve eşcinsellikten uzak bir gelecek tasarlamayı amaç edinmiş örgütte birtakım kişilerin anlatıları ile hikâye yön bulmakta. Geçmişten günümüze kadar yaşanan eşcinsellik problemlerinden, kendi içlerindeki eşcinsel bireylere kadar... Skandallarla dolu bir senaryoya sahip olan Pray Away belgeseli, dinin arakasına saklanan bireylerden gerçek trajediyi yaşan insanlara kadar her şeye değinmekte. Pray Away belgeseli kesinlike bir şansı hak ediyor. 

IMDb:6,4



Son Güncelleme: 23.11.2021 15:23
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