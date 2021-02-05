Netflix Behind Her Eyes dizi konusu ne? Netflix Behind Her Eyes ne zaman başlıyor?

Netflix yine bir proje haberini bizlere duyurdu. ‘Behind Her Eyes’ adlı projenin yayınlanacak 6 bölümünün, 1 sezonun tamamı olacağı söylendi.

Birkaç gün sonra izleyici le buluşacak olan dizinin konusu bir hayli ilgi çekici.

Simona Brown’un canlandırdığı Bekar bir anne olan Louise bir Psikiyatri kliniğinde çalışmaktadır. İş yerinde psikiyatr olan David ( Tom Bateman ) ile ilişkisi vardır. Louise’in Adele ( Eve Hewson ) ile yakınlaşması ile de işler iyice yolundan çıkmaktadır. Adele, Tom Bateman’ın canlandırdığı karakterin karısıdır.

Yeni dizinin Pinborough adlı kitaptan uyarlandığı söylenmiştir. Konuyu merak edenler için kitabın ismini de sizlerle paylaşmak istedik.

