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Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?

Dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanmaya başlayan Beckett filmi kısa süre izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Birçok kişi 'Beckett filminin konusu ne, oyuncuları kimler?' sorularını yanıtlarına aramaya başladı. Beckett filmi ile ilgili tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Aralık 2021 Perşembe 17:19
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
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Aksiyon türündeki İtalyan yapımı Beckett filmi, 13 Ağustos 2021 Cuma günü itibari ile Netflix’te yayınlanmaya başladı. İzleyicilerin karşısına çıkması sonrasında gündeme gelen film 1 saat 48 dakikadan oluşuyor. İngilizce olarak yayınlanan Beckett filmi kısa süre önce yayınlanmasına rağmen IMDb’de 7.4 puan aldı.

Beckett filminin yönetmen koltuğunda Ferdinando Cito Filomarino otururken, senaryosunu Kevin Rice kaleme aldı. Filmin başrollerinde John David, Alicia Vikander, Yorgos Pirpasopoulıs ve Fillpos Ioannidis yer alıyor.

Beckett filminin konusu ne?

Yuınanistan’a yolculuk eden bir adamın başından geçen aksiyonlu maceraları konu alıyor. Tatil yerinde herkesin hedef gösterdiği biri olan Becket, bir an önce konsolosluğa gitmeye çalışır. Böylelikle kendine kurulan tuzağı açığa çıkartıp suçlu olmadığını ispat edecektir. Ancak işler plandığı kolay olmaz.

Beckett filmi oyuncuları kimler?

-John David Washington – Becket

-Alicia Vikander – Nisan

-Yorgos Pirpassopoulos – Karras

-Filippos Ioannidis – Dimos

-Lena Kitsopoulou – Kadın Shooter

-Isabella Margara – Köy Hemşiresi

-Omiros Poulakis – Sessiz Polis Memuru

-Michael Stuhlbarg – Nisan’in Babası

-Marianna Bozantzoglou – Polis Karakolu Tercümanı

-Panos Koronis – Memuz Xenakis

-Andreas Marianos – Eski Avcı

Beckett filmi fragmanı


Son Güncelleme: 30.12.2021 17:19
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