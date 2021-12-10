Netflix Bangkok Breaking dizisi konusu nedir? Bangkok Breaking dizisi bugünden itibaren Netflix'te

Uzak Doğu’nun tanınmış yerlerinden olan Tayland, dünyanın en ilginç sokak yaşamlarından birisine sahip. Netflix ise bu ülkede yaşanan olayları Bangkok Breaking dizisiyle beraber anlatacak. Bangkok Breaking dizisi 23 Eylül yani bugünden itibaren Netflix platformunda yayınlanmaya başlandı. Bu haberle beraber izleyenler ‘’Netflix Bangkok Breaking dizisi konusu nedir?’’ sorusunu intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Netflix Bangkok Breaking Dizisi Konusu Nedir?

Dizinin yaratıcısı olan Rehan Malik ile beraber 6 bölümlük başarılı bir dizi ortaya çıkaran Netflix, ailesinin yaşadığı maddi ve manevi sorunlara kayıtsız kalamayan Wanchai’nin ailesini bu durumdan kurtarmaya çalışmasını ve bu süreçte yaşadıklarını platformuna taşıyor.

Klasik taşra insanının şehre adapte olurken yaşadığı sorunları konu edinen Bangkok Breaking, vefalı Wanchai’nin Kat adındaki bir kadın muhabirle tanışmasının ardından iyice derinleşiyor. Bu ikilinin merkezde yer aldığı bu hikaye izleyenlerin şuana kadar beğenisini kazandı.

Başrollerde yer alan Sukollawat Kanarot (Wanchai) ile Sushar Manaying (Kat), oyunculuklarıyla bu hikayenin başarısına büyük bir katkı sağlıyor.