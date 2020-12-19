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Netflix Azizler filminden ilk fragman yayınlandı!

Yakında Netflix platformunda yayınlanacak olan Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı. Engin Günaydın'ın hayat verdiği Aziz karakterini konu alan film merak edilmeye başlandı. Dram komedi türünde olan bu film çoğu kişinin ilgisini çekmiş durumda.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:12
Netflix Azizler filminden ilk fragman yayınlandı!
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Netflix, geçtiğimiz aylarda, Azizler filminin fragmanını izleyenlere sunmuştu. Senaryosunu Berkun Oya'nın yazdığı, yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın üstlendiği dram komedi filmi Azizler, 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

Azizler filmindeki başroller Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman ve Öner Erkan gibi oyunculardan oluşuyor. Filmin oyuncuları arasında Hülya Duyar, Gülçin Santırcıoğlu ve Okan Yalabık yer alıyor. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’te filme konuk oyuncu olarak katıldı.

Filmde Aziz, hayatında zor bir dönem geçiren bir adamdır. Gençliğinde mesleği ile ilgili hayalleri olmayan Aziz, sevmediği işe yönelmek zorunda kalır. Dört yıldır Burcu'yla birlikte olan Aziz artık ilişkisini bitirmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu sırada herkesten uzaklaşmak ve yalnız kalmak isteyen Aziz için fırsat doğar. Aziz'in yapacak tek bir işi vardır -yalan söylemek ve yalana devam etmek. Ancak yalanının sonuçları Aziz'in hayatını değiştirir.

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Engin GünaydınFilmAzizlerNetflix
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