Netflix Azizler Filmi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimler? Azizler Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Herkes Netflix’te yayınlanacak olan Azizler filmi hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

Azizler filminin konusu, hayatı sorgulayan Aziz karakterinin trajikomik hikayesini konu alıyor. Orta yaşlarına gelmesine rağmen sevmediği bir işte çalışan, ev hayatı kocasının beş parasız kalması sonucu yanına taşınan kız kardeşi ve ailesi sebebiyle çekilmez bir hâl alan ve dört yıllık ilişkisinin artık bir sona geldiğine inanan Aziz’in, bu bunaltıcı döngüden çıkmaya çalışırken başından geçenleri konu etmektedir.

Azizler filminin yayınlanma tarihi herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Azizler filmi 8 Ocak 2021 Cuma günü itibariyle Netflix ekranlarında yayına girecektir.

Azizler Filmi Oyuncu Ve Karakterleri Kimler?

Filmin senaryosunu kaleme alan isim ‘Bir Başkadır’ dizisinin senaristi Berkun Oya’dır. Azizler filminin oyuncu kadrosu büyük bir özenle seçilmiştir. Filmin yönetmenliğini ise Taylan Biraderler üstlenmiştir.

Filmin kadrosunda yer alan isimler ise;

Haluk Bilginer (Erbil)

Engin Günaydın (Aziz)

Binnur Kaya ( Kamuran)

Öner Erkan (Alp)

Fatih Artman

İrem Sak (Burcu)

İlker Aksum

Gülçin Santırcıoğlu

Hülya Duyar (Rüya)

Göktuğ Yıldırım (Caner)