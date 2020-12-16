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Netflix Azizler filmi ne zaman yayınlanacak? Azizler filminin resmi fragmanı yayınlandı!

Birçok kitleye hitap eden ve oldukça sevilen platformlardan olan netflix deyayınlanacak olan Azizler filmine sayılı günler kalmakta. İlk fragmanı yayınlanan film oyuncu kadrosu ve konusu ile bekleyen izleyicilerini heyecanlandırmakta. Peki azizler filmi ne zaman yayınlanacak?

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:55
Netflix Azizler filmi ne zaman yayınlanacak? Azizler filminin resmi fragmanı yayınlandı!
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Son zamanların en çok sevilen programlarından netflix de  yayınlanacak olan Azizler filmi izleyicisi tarafından merakla beklenmekte. Azizler filmi pandemi ve salgın hastalık sebebiyle sinemalar kapalı olduğundan beyaz perde de yayınlanamadı ve netflix ile yapılan anlaşma sonucunda orada yayınlanacak. Dikkat çeken başrol oyuncuları sebebi ile merakla beklenen dizinin kadrosunda Haluk Bilginer, İrem Sak gibi oyuncular bulunmaktadır. Film 8 ocak tarihinde yayınlanacaktır.

Azizler de 9 Kere Leyla filmi gibi Covid-19 yüzünden planlandığı tarihte sinemalarda gösterime giremedi. Netflix, Azizler ve 9 Kere Leyla gibi sinemada gösterime giremeyen filmleri dijital ortama taşıyor ve kendi bünyesinde gösterime koyuyor. Baş rollerini Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın, İrem Sak, İlker Aksum ve Fatih Artman gibi sevilen oyuncuların paylaştığı "Azizler" filminin yönetmen koltuğunda Türk sinemasının önemli isimleri Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor. Azizler filminin senaryosu ise Masum ve Bir Başkadır gibi filmlerin senaristi Berkun Oya'nın kaleminden.

AZİZLER FİLMİ KONUSU

Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçen bir adamdır. Gençlik döneminde mesleği hakkında kurduğu hayallerden uzakta olan Aziz, sevmediği bir işe çalışır. Dört yıldır Burcu ile birlikte olan Aziz, artık ilişkisine bir son vermesi gerektiğini düşünür. Herkesten uzaklaıp, yalnız kalmak isteyen Aziz'in karşısına bu sırada bir fırsat çıkar. Aziz'in yapması gereken tek bir şey vardır o da bir yalan söyleyip, bu yalanı südürmek. Ancak söylediği yalanın doğurduğu sonuçlar Aziz'in hayatının değişmesine neden olur.

AZİZLER FİLMİ FRAGMANI

 Günlerdir yayınlanması beklenen azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı! Azizler filmi gerek konusu ile gerekse güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekmekte fakat onu ayrı kılan başka bir özelliği ise muhteşem yüzyıl gibi tv tarihine ismini kazımış dizinin yönetmeni Taylan Biraderin yönetmenliğinde çekilmiş olması. 8 Ocak tarihinde seyircisi ile buluşturulacak olan diziye sayılı günler kalmakta.  Fragmanı yayınlanan filmin ön gösterimi oldukça yankı uyandırdı.

 




Son Güncelleme: 16.12.2020 21:55
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Anahtar Kelimeler:
NetfilxAzizlerFilmDizi
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