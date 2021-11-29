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Netflix Av Günü film konusu nedir? Av Günü filminin oyuncu kadrosu

Netflix platformu birçok farklı yapımı kullanıcılarına sunarken beklentiyi de oldukça yükseltmektedir. Alışmış olduğumuz, keyifle izlediğimiz kurgusal akışın yanı sıra farklı temalarla görseller de izleyicinin hoşuna gitmektedir. Bu doğrultuda Av Günü filmi platformun en güncel içeriği olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Av Günü filminin konusu nedir? İşte cevabı…

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:18
Netflix Av Günü film konusu nedir? Av Günü filminin oyuncu kadrosu
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Kimi kişiler evliliğini tazelemek, kimi insanlar da yoğun çalıştıkları iş temposundan dolayı dinlenmek, kimisi ise yeni başlangıçlar için tatil yapmayı ve kafa dağıtmayı ister. Roman, Albert, Peter, Vincent ile Stefan ismindeki beş erkekten oluşan arkadaş grubu da benzer amaçlar ile tatil yapmayı isteyerek bir kamp organize ederler. Ancak bu beş erkek arkadaş grubunun durumları biraz değişiktir. Çünkü onların tatili bekarlığa veda partisi olmasının dışında belki de uzun bir süre birlikte yapacakları son aktiviteleri olacaktır. Bundan dolayı kamp eşyalarını alarak, dağcı ayakkabılarını giyerek serin ve sakin bir ormana doğru yolculuk yapmaya başlarlar.

Av Günü filminin konusu

Film tahmin edildiği gibi, fırtına öncesi sessizliği simgeleyen klasik dokunuşlar ile başlıyor. “Dostum, gerçekten evleniyor musun? Hadi biraz kafaları dağıtalım.” Benzeri kısa ve öz başlangıcı ile beş yakın arkadaşı tabi aralarında kardeş olanlar da bulunuyor, ipsiz bucaksız bir yere taşıyor. Bu kısmıyla ise bir başka Netflix filmi olan Red Dot’u anımsatıyor. Filmde, evliliklerini düzeltebilmek adına yaşam varlığı olmayan bir dağ bularak tepesine çıkan evli çift, sonu çok da güzel bitmeyecek bir yolculuğa başlamıştı. Av Günü filmi de benzeri kurgusu ve sekanslar ile tam olarak bu filmi anımsatmakta.

Bu doğrultuda filmde ilk olarak beş erkek arkadaş bir dağın ortasında kendilerini bulur. Ardından silah sesi ile hepsi aklını oynatır. Ancak av günü olduklarını düşünerek rahatlayarak yollarına devam ederler. Sonrasında sesini duydukları silahtan çıkan kurşunun kendi gruplarından birine denk geldiğini ve öldürdüğünü gördükleri zaman ters giden bir şeyler olduğunu anlarlar. Ardından nedeni bilinmeyen bir sebepten, tetikçinin biri tüm bu arkadaş grubunu öldürmeye başlayacaktır. Bunun akabinde ise hayatta kalma mücadelesi başlayacaktır.

Roman, Albert, Peter, Vincent ile Stefan karakterlerinden oluşan film, Netflix’in en güncel, en heyecanlı ve en aksiyonu bol filmidir. Klasik bir hayatta kalma mücadelesi içinde olan bu beş kişilik erkek arkadaş grubu, Red Dot’u simgeleyen kalıp haline gelmiş ögeleri ile dolup taşıyor olsa da… Sonunda oldukça heyecanlı ve fazla aksiyonlu bir filmdir.

Yani seksen dakika süren bir filmden, muhteşem bir hikaye beklenmesi çok da doğru olmaz. Yalnızca anı kurtaran, anı yaşamamıza neden olan dinamikleri vardır. Bunların doğrultusunda bizlerin filme on üzerinden verdiğimiz puan 6 oluyor.

Av Günü filmi oyuncu kadrosu

  • David Kross – Roman
  • Hanno Koffler – Albert
  • Robert Finster – Peter
  • Yung Ngo – Vincent
  • Klaus Steinbacher – Stefan
  • Maria Ehrich – Eva
  • Livia Matthes – Lisa
  • Nellie Thalbach – Jenny ve diğer.

Av Günü filmi fragmanı



Son Güncelleme: 29.11.2021 16:18
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