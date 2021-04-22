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Netflix Atiye 3. sezonu ne zaman? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'te en çok izlenilen dizi Atiye korona virüs sebebi ile bir süre yeni sezon çekimleri yapamamışlardı. Alınan tedbirler doğrultusunda Atiye 3.sezon çekimlerine başlanılacağı söylenilmektedir. İzleyicilerin merakla beklediği bu haber sevindirdi. 3.sezon ve Atiye dizisi hakkında detaylı şekilde haberimizde yer verdik.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:39
Netflix Atiye 3. sezonu ne zaman? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Netflix Atiye 3.sezon ne zaman?

Netflix ’in en çok beğenilerek izlenilen Atiye için yeni sezonu heyecanla beklenilmektedir. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür paylaşmaktadır. Ülkemizde görülen korona virüs sebebi ile Atiye sezon çekimlerine ara verilmişti. Alınan tedbirler doğrultusunda çekimlere başlanıldığı bilgiler arasında yer almaktadır. 

Dizinin başrol oyuncusu olan Beren Saat şu açıklamalarda bulundu: ‘Yeni Ay’da çekimlerimize başladık. Alınan tedbirler doğrultusunda tekrardan üretmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sezondan itibaren bizleri seven, izleyen, sevgi ve desteklerini üzerimizden eksiltmeyen herkese teşekkür ederiz. Atiye 3.sezonu ile ekip ve çalışma arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olsun.’

Atiye dizisi konusu

Atiye ailesi ve sevgilisi Ozan ile birlikte İstanbul’da sakin süren mutlu bir hayatı vardı. Dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe de gerçekleşen keşif ile hayatı değişir. Bir üniversitede arkeolog öğretmeni olan Erhan ilk başlarda anlamasa da Göbeklitepe ile Atiye’nin arasında gizli bir bağın olduğunu keşfeder. Bunun doğrultusunda gizemli olaylar yaşanmaya başlayacaktır. Daha sonralarında Atiye tapınağa giderek geçmişini arar. Gizemli olaylar aralandıkça gerçek, geçmiş ve ruhani, gelecek hayat ile arasında sorgulamaya başlar. Atiye’nin hayatını etkiler ve bu da sevgilisi Ozan’dan ayrılmak zorunda kalır. 

Atiye 2.sezon 2.bölüm:

Atiye izlenilmesi için Hannah’a gönderilir. Erhan’ın madencilik işleri ile Serdar’ın aralarında olan bağlantıyı öğrenir. Erhan’ın geçmişinden biri ile tanışır.

Atiye 2.sezon 3.bölüm:

Erhan’a Nazım’ın defterini gösteren Atiye doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap’ın geçmişini araştırır. Atiye gerçeğin farkına varır.

Atiye 2.sezon 4.bölüm:

Serdar Atiye’nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye dünyanın geleceğini kendi ellerinde olduğunu öğrenir. 

Atiye 2.sezon 5.bölüm:

Melek parçaları bir araya getirmeyle uğraşır. Hannah, Nazım’ı Erhan’ı bulması için zorlar. Atiye ve Erhan Kapadokya’da bir yardımsever bekler.

Atiye 2.sezon 6.bölüm:

Serap, Melek’e işaret gönderir. Atiye ’ye Erhan’ı hatırlaması için Seher bir yazıt gösterir. Atiye’nin yolculuğu sektere uğrar. 

Atiye 2.sezon 7.bölüm:

Elif’in zamanı tükenir. Serdar ise karanlık geçmişini anlatarak mağaranın girişini göstermesi için Atiye’yi zorlar. 

Atiye 2.sezon 8.bölüm:

Hamilelerin ölümüne ilişkin gerçekler gün yüzüne çıkar. Atiye’nin yolculuğunun tamamlaması ile iki paralel birleşir. Fakat Atiye bunun için bedel öder. 

Atiye oyuncuları

*Beren Saat

*Mehmet Günsür

*Melisa Şenolsun

*Metin Akdülger

*Hazal Türesan

*Tim Seyfi

*Cezmi Baskın

*Başak Köklükaya

*Civan Canova

*Meral Çetinkaya




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:39
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Anahtar Kelimeler:
Atiye3.sezonDiziNetflix
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