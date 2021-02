Netflix Ateşböceği Yolu dizisi konusu ve oyuncuları

Bugün sezona girecek olan’in) dizisi Kristin Hannah’ın romanından uyarlanmıştır. Sozıonu 10 bölüm sürecek olan ve senaryosunu Maggie Friedman’ın (Witches of East End) yazdığı Ateşböceği Yolu dizisi oyuncu kadrosunda, Ben Lawson (Designated Survivor), Yael Yurman (The Man in the High Castle) ve Beau Garrett (Girlfriends’ Guide to Divorce) gibi oyuncular yer almaktadır. Dizide çekici, hırslı ve çocukluğundan kalma travmalar ile hala savaşan ünlü bir gazeteci ve talk Show sunucusu olan Tully Hart (Heigl) ünü ve serveti olmasına rağmen yalnızdır bir tek yakın arkadaşı ve ruh eşi Kate vardır. Ateşböceği Yolu dizisinde ise bu iki yakın arkadaşın arasındaki kırk yıllık karmaşık ve dayanıklı bağ anlatılacaktır.https://youtu.be/OVZUIN0t5Ew