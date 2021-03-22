Netflix Aşkın Kıyameti filminin başrol oyuncuları belli oldu!

Netflix'in yeni Aşkın Kıyameti filminin başrol oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyordu.
Netflix'in yeni ve yerli malı Aşkın Kıyameti filminin başrolündeki isimler belli oldu!
Başrolünde güzel oyuncu Pınar Deniz'in yer alacağı, yönetmenliğini Hilal Saral'ın, senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstleneceği, çekimlerinin de Akdeniz'de gerçekleşeceği iddialı filmin erkek başrollerinde ise Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı olacağı açıklandı.
Yapımcılığını BKM'nin yapacağı filmin çekimleri ise yakın tarihte başlayacak.
Son Güncelleme: 22.03.2021 17:08