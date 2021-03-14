Netflix Aşkım Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları

2021 yılında Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşkım Kıyamet filminin oyuncuları netlik kazanmaya başladı. Pınar Deniz, Aşkım Kıyamet adlı filmde rol alacak. Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda, Yılmaz Erdoğan’ın senarist koltuğunda oturduğu Aşkım Kıyamet filminin yapımcılığını BKM Film üstlenecek.

Aşkım Kıyamet filmi oyuncuları

Pınar Deniz

Nisan ayında Netflix’te başlayacak olan Aşkım Kıyamet filminin çekimleri Akdeniz bölgesinde yapılacak.

Pınar Deniz, 1994 yılında İzmir'de doğdu ve 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan Pınar Deniz, Sil Baştan dizisiyle ilk ekran deneyimini yaşadı. Pınar Deniz, Vatanım Sensin dizisiyle tanınan bir isim haline gelen Deniz, daha sonrasında Bir Deli Rüzgar’da Gökçe ve Aşk 101 isimli Netflix’te yayınlanan dizide Burcu karakteriyle rol almıştır. Pınar Deniz son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Pınar Deniz, oyuncu Berk Cankat ile beraberdir. 55 kilogram ağırlığında ve 168 cm boyundadır.