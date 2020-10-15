Netflix Aşk Yağmura Benzer film konusu, fragmanı ve oyuncuları

Film Hakkında

15 Ekim 2020'de Netflix tarafından yayınlanacak olan romantik bir komedi filmi. Bu Endonezya filmi Lasja Fauzia'nın yönetmenliğinde çekildi. Senaryo, Upi Avianto ve Piu Syarif tarafından yazılmıştır. Film Endonezya film şirketine aittir ve Netflix tarafından işletilen tüm ülkelerde / bölgelerde eşzamanlı olarak oynatılır. Filmin orijinal adı "Seperti Hujan Yang Jatuh Ke Bumi" dir. Bu filmin İngilizce başlığı " Love Like the Falling Rain". Filmin uzunluğu 1 saat 26 dakikadır.

Aşk Yağmura Benzer Konusu

Filmin konusu, reddedilmekten korkan genç bir adamın en yakın arkadaşına aşık olduğunu söylemekten çekinir. Başka birine aşık olan kız bu ilişkisini ölümcül bir kazayla sonuçlandı. Kevin ve Nara çocukluklarından beri arkadaşlardır, birbirlerini sevseler de sonsuza dek "en iyi arkadaş" olmaya söz vermişlerdir. Kevin bir arkadaştan daha fazlasıdır, duygularını Nara'ya itiraf etmeye asla cesaret edemez. Aslında Kevin, aşkın başarısız olduğu zor zamanlarda Nara'ya eşlik eder. Nara, gizemli bir kişiliğe sahip olan kaya tırmanışı yapan birisine aşık olur. Kevin ise Nara ile asla birlikte olamayacağını düşünür. İnsanlar plan yapabilir, ancak Tanrı karar verebilir, Kevin ve Nara birlikte olabilir mi? Yoksa hepsi kendi yolunu mu seçecek?

Aşk Yağmura Benzer Filminin Oyuncu Kadrosu ve Rolleri

Jefri Nichol – Kevin

Aurora Ribero – Nara Senja

Axel Matthew Thomas – Hazirand

Nadya Arina-Tiara

Karina Suwandhi –

Rebecca Klopper – Rina

Filmin Fragmanı

https://youtu.be/wOKAJbnLQVc