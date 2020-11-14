Netflix Aşk 102 dizisi ne zaman başlayacak? Aşk 102 çekimleri bitti, geri sayım başlıyor!

Türkiye’nin ve dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip olan dijital medya platformu Netflix üzerinde Türk yapımı diziler yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan Aşk 101 dizisinin izleyiciler tarafından büyük ilgi ile karşılanması sonrasında dizinin yeni sezonuyla ilgili araştırmalar da başladı.

İlk sezonu ile Netflix Türkiye’nin en çok izlenen yapımları arasında giren Aşk 101 dizisinin ikinci sezonununismiyle çekimlere başlandığı bildirilmişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle çekimlerinde zorluk yaşanan Aşk 102 dizisinin başrol oyuncularından Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı’nın testleri pozitif sonuç vermişti. Bu nedenle çekimlerine ara verilen dizinin ekibi yeniden toparlandı ve çekimler kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Çekimler Bitti

Netflix’in orijinal Türkiye yapımları arasında yer alan Aşk 101’in devam sezonu olan Aşk 102 dizisinin çekimlerinin sona erdiği ifade ediliyor. Dizide yer alan oyunculardan Selahattin Paşalı’nın sosyal medyadan aktardığına göre dizinin ikinci sezon çekimleri sonlandı. Buna bağlı olarak yeni yayın döneminde yayınlanacak olan Türk yapımları arasında Aşk 102 dizisinin de yer alacağı kesinleşmiş oldu.