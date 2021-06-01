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Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?

Yoğun ilgi gören dizi film uygulamalarından olan Netflix’in bünyesinde yayınlanan Aşk 101 dizisi ilk sezonu ile beğenileri topladı. 2.sezonun ne zaman olduğu merak konusu olurken sorulara cevap geldi. Aşk 101 yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni sezonu ne zaman? Sorularına yanıt haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 16:56
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?
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Netflix platformunda yer alan Aşk 101 dizisi beğenileri toplarken sevenleri için 2.sezon yayınlanacağı da bildirildi. Yeni sezonun ne zaman olacağı hakkında resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya üzerinden paylaşımlar devam ediyor. ikinci sezonun çekimlerin başladığına dair paylaşımlar merakları arttırdı. Kaan Urgancıoğlu’nun resmi hesabından paylaştığı fotoğraf ile çekimlerin başladığı gündeme geldi. Sabırsızlıkla beklenen dizisinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

Aşk 101 dizisinin konusu nedir?

Lise hayatını elen alan dizide öğrenciler tarafından sevilen öğretmenin okulda kalması için 17 yaşındaki grup planlar düzenleyerek öğretmen için çalışmalar başlatıldı. Asi gençliğin hayatlarını ele alan dizide iki öğretmen arasında aşkın başlaması için işe koyulduklarında kendilerinin aşkı sevgiyi anladığı ortaya çıkar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık


Son Güncelleme: 01.06.2021 16:56
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Netflix DiziAşk 101 Yeni Sezon2.sezon Aşk 101
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