Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?

Netflix platformunda yer alan Aşk 101 dizisi beğenileri toplarken sevenleri için 2.sezon yayınlanacağı da bildirildi. Yeni sezonun ne zaman olacağı hakkında resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya üzerinden paylaşımlar devam ediyor. ikinci sezonun çekimlerin başladığına dair paylaşımlar merakları arttırdı. Kaan Urgancıoğlu’nun resmi hesabından paylaştığı fotoğraf ile çekimlerin başladığı gündeme geldi. Sabırsızlıkla beklenen dizisinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.
Aşk 101 dizisinin konusu nedir?
Lise hayatını elen alan dizide öğrenciler tarafından sevilen öğretmenin okulda kalması için 17 yaşındaki grup planlar düzenleyerek öğretmen için çalışmalar başlatıldı. Asi gençliğin hayatlarını ele alan dizide iki öğretmen arasında aşkın başlaması için işe koyulduklarında kendilerinin aşkı sevgiyi anladığı ortaya çıkar.
AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Mert Yazıcıoğlu – Sinan
Selahattin Paşalı – Osman
İpek Filiz Yazıcı – Işık
Müfit Kayacan – Necdet
Bade İşçil - Eda
Tuğba Ünsal - Işık