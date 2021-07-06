Netflix Aşk 101 2. Sezon tarihi belli oldu

Senaryosunda Meriç Acemi’nin bulunduğu ve yapımcılığında Ay Yapım imzası taşıyan Aşk 101 dizisinin başrolünde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu bulunuyor.

1998’de geçen ve günümüze kadar uzanan Aşk 101, sisteme direnmeye çalışırken bir taraftan da yetişkin dünyasına giriş yapmaya hazırlanan bir grup asi gencin yaşamını anlatıyor.

İkinci sezonda, Osman ilk defa aşka tutuluyor. Işık, Sinan’ı hayata döndürmek için çabalarken, Eda ve Kerem’se kendi seçimleri ve ilişkileri arasında sıkışır kalır.

Bazı zamanlar tüm dünyayı değiştirmen gerekebilir. Büyüyüp, yeniden bir araya geldiklerinde, geçmişleriyle hesaplaşmak zorunda kalacaklardır.