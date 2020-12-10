Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi

Milyonlarca kullanıcısı bulunan online dizi film platformu Netflix, Aralık ayı takvimini açıkladı. Her ay birçok başarılı yapımı dijitale taşıyan Netflix, Aralık ayında da abonelerinin yüzünü güldürüyor.
Netflix Aralık ayı takvimi
9 Kere Leyla
Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun yer aldığı 9 Kere Leyla adlı yerli film 4 Aralık’ta izleyici karşısına çıkacak.
Bridgerton
25 Aralık’ta Bridgerton adlı Netflix orijinal yapımı yayında olacak.
Big Mouth
Equinox
Netflix yapımlarından olan Equinox, 30 Aralık’ta Netflix aboneleri ile buluşacak.
Selena: Tejano Müziğin Kraliçesi
Netflix orijinal yapımı Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi adlı yapım 4 Aralık’ta platformda yayında olacak.
Chilling Adventures of Sabrina
Chilling Adventures of Sabrina dizisinin 4.kısmı yılın son günü olan 31 Aralık’ta yayında olacak.