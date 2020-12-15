İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
Son Dakika
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları...
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...

Netflix Aralık 2020 takvimi

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Netflix Aralık 2020 takvimi başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 15-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 01:12
Netflix Aralık 2020 takvimi
Takip Et:

Milyonlarca kullanıcısı bulunan online dizi film platformu Netflix, Aralık ayı takvimini açıkladı. Her ay birçok başarılı yapımı dijitale taşıyan Netflix, Aralık ayında da abonelerinin yüzünü güldürüyor.

Netflix Aralık ayı takvimi

9 Kere Leyla

Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun yer aldığı 9 Kere Leyla adlı yerli film 4 Aralık’ta izleyici karşısına çıkacak.

Bridgerton

25 Aralık’ta Bridgerton adlı Netflix orijinal yapımı yayında olacak.

Big Mouth

2017 yılında çıkan Netflix orijinal yapımı Big Mouth, 4.sezonu ile 4 Aralık’ta yayınlanacak.

Equinox

Netflix yapımlarından olan Equinox, 30 Aralık’ta Netflix aboneleri ile buluşacak.

Selena: Tejano Müziğin Kraliçesi

Netflix orijinal yapımı Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi adlı yapım 4 Aralık’ta platformda yayında olacak.

Chilling Adventures of Sabrina

Chilling Adventures of Sabrina dizisinin 4.kısmı yılın son günü olan 31 Aralık’ta yayında olacak.



Son Güncelleme: 15.12.2020 01:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
9 Kere LeylaAralıkNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu

Popüler Haberler

Netflix Aralık 2020 takvimi
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
AGİ nedir? AGİ’den kimler yararlanabilir? 2020
Kenan Işık nasıl oldu, sağlık durumu nasıl?
macOS Big Sur 11.1 güncellemesi ile gelen yenilikler ne?
Exxen ücreti ne kadar olacak? Ücretsiz mi hizmet verecek? EXXEN Hakkında Merak Edilenler
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 15 Aralık 2020 Salı
Seksenler dizisi Gülden (Ayşe Tolga) kimdir?
Kamu Bankalarından vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi! 10 bin, 20 bin, 30 bin TL kredi faiz oranları
Kredi kartı şifresi bloke oldu! Bloke nasıl kaldırılır?
Günlük Aşk, Para ve Sağlık Burç Yorumları Astroloji 6 Mayıs 2020 Çarşamba
Ejder Göz filminin konusu ve Ejder Göz oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuvel Kalesi hangi ildedir, kim ne zaman fethetti? Uyanış Selçuklu Kuvel Kalesi hakkında bilgiler
Bim aktüel indirim kataloğu 15 Aralık 2020 Salı ürünleri
Kanal D canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Aralık 2020 Salı
İşten çıkarılan işçilerin tazminat alma yolları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Aralık 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.