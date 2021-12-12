Netflix Anlatılmamış Hikâyeler filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix Hindistan orijinal filmi Anlatılmamış Hikayeler, 17 Eylül 2021’de Netflix Türkiye tarafından yayınlandı. Dram ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Abhishek Chaubey, Saket Chaudhary Ashwiny ve Iyer Tiwari üstlenirken, senaristliğini ise Piyush Gupta, Hussain Haidry, Shreyas Jain, Zeenat Lakhani ve Nitesh Tiwari yapıyor.

Anlatılmamış Hikayeler filminin konusu nedir?

Anlatılmamış Hikayeler oyuncu kadrosu

Aşk, keder ve özlem temalarının bir arada olduğu 3 hikayede, işleri ve kişisel problemleri nedeniyle sıkıntılar çeken kişilerin beklemedikleri anda gerçek aşkı bulmaları anlatılıyor. Orijinal adıolan filmde, üç yönetmenin hazırladığı üç farklı etkileyici aşk hikayesine tanıklık edeceğiz.

Anlatılmamış Hikayeler filminin oyuncu kadrosunda Abhishek Banerjee, T.J. Bhanu, Nikhil Dwivedi, Palomi Ghosh, Delzad Hiwale, Zoya Hussain ve Kunal Kapoor yer alıyor.