Netflix anime dizisi Yasuke nasıl bir dizi?

Yasuke dizisi Lesean Thomas imzalı fantastik aksiyon türündeki anime , Netflix’e geldi.

Yasuke dizisi 29 Nisan Perşembe günü Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk sezou 6 bölümden oluşmaktadır. Dizinin ortalama süresi 28 ile 30 dakika arasındadır.

Yasuke, savaşcı kimliğiyle tanınmaktadır. Oda Nobunaga için savaşmaktadır. Gerekli olan eğitimleri aldıktan sonra samuray olur. Afrikalı ilk samuray ünvanını alır. efendisinin izinden gider. Yasuke, oldukça zorlu bir süreçten geçmiştir.

Yasuke ,kendini yeni bir hayata adar. Bir köyde yaşayan anne ve hasta kızına yardım etmek ister. Aksiyonlu ve gerilimli sahneler yaşanır. Karşısında doğaüstü karakterler de vardır. Düşmanlarla uğraşırken, aileye de yardım etmeye çalışır.

Anime dizinin seslendirme kadrosunda ;

LaKeith Stanfield, Takehiro Hira, Mayısa Tanida, Ian Chen, Gwendoline Yeo, Ming-Na Wen, Noshir Dalal, Paul Nakauchi, Darren Criss, Dia Frampton, William Christopher Stephens, Julie Marcus, Greg Chun, Dan Donohue, Johnny Yong Bosch, Michael Sinteniklaas, Amy Hill, Emily Woo Zeller, Keone Young gibi isimler yer almaktadır.