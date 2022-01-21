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Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları

Dünyanın en büyük dizi ve film platformu olan Netflix, Ailem Robotlara Karşı filmi yayınladı. İzleyiciler Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi yorumu, Ailem Robotlara Karşı konusu nedir, Ailem Robotlara Karşı film incelemesini merak ediyor.

21 Ocak 2022 Cuma 20:07
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
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Dünyanın en büyük dizi ve film platformu olarak kabul edilen Netflix içerisinde barındırdığı birbirinden çeşit dizi ve filmlerle izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Netflix yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Netflix‘in abone sayısının 200 milyonu geçtiği belirtildi. Netflix aynı zamanda içerisinde birbirinden farklı animasyon filmlere ev sahipliği yapıyor. Son olarak Netflix‘te Ailem Robotlara Karşı filmi yayınlandı. İzleyiciler Netflix Ailem Robotlara Karşı film yorumu, Ailem Robotlara Karşı konusu nedir, Ailem Robotlara Karşı film incelemesini merak ediyor.

Ailem Robotlara Karşı Film Konusu

Netflix platformunda yayınlanan Ailem Robotlara Karşı adlı animasyon filmi, günümüzde yaşadığımız dünyaya dair içerisinde birçok ipucu barındırıyor. Bu açıdan ailem robotlara karşı animasyon filmi sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ediyor. Dünyanın dengeleri bozulmuştur. Artık iklim değişikliği yaşanmaktadır ve bu durum geri döndürülemeyecek bir hal almaktadır. Aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde sorunlar oluşmaktadır. Ayrıca duygusal ilişkiler yerle bir olmuştur.

Netflix platformunda bulunan ailem robotlara karşı filmi, yukarıda bahsettiğimiz olumsuz konuları mizahi bir şekilde ele alarak kafada soru işaretleri oluşturuyor. Film boyunca genellikle gülüyorsunuz ancak bir yandan düşünerek hassas noktaları harekete geçiriyorsunuz.

Ailem Robotlara Karşı animasyon filmindeki ailenin karakterleri aslında birbirinden farklı çok iyi karakterlerdir. Ailenin üyeleri birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Yaşadıkları olumsuzlukları rağmen sürekli mutlu ve huzurlu olmaktadırlar.

Ailem Robotlara Karşı Animasyon Film Yorumları

Ailede ilginç bir kişi bulunmaktadır. Bu kişinin hiçbir zaman hedefi hayalleri bitmez. Ailesine her zaman umut verir. İlerleyen zamanlarda film yapımcısı olmak ister. Sonrasında üniversiteye giderek hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı ailedeki insanlar onun gidecek olmasından ve kızlarının onlardan ayrılacak olmasından huzursuzluk duymaktadır. Ancak bu olumsuz durumdan kurtulmak için bütün aileyle beraber ülkeyi gezmeye karar verirler. Böyle mutlu planlar yaparken bir tane şirket tarafından yapılan insansı robotlar, tüm insanlara meydan okur ve onları öldürmeye çalışır. Bundan dolayı ailemiz yaşamını kurtarmak için büyük mücadeleler içerisine girer.

Animasyon filmi olmasına rağmen her yaştan insana hitap eden Ailem Robotlara Karşı adlı animasyon filmini Netflix platformundan gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bunun için önce Netflix platformuna üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Netflix üzerinden sadece Ailem Robotlara Karşı filmini değil, birçok dizi, film, belgesel ve animasyon filmini rahat ve güzel bir şekilde izleme imkanına sahip olursunuz.

The Mitchells vs the Machines Filmi Karakterleri

  • Katie Mitchell / Dog Cop
  • Rick Mitchell
  • Linda Mitchell
  • Aaron Mitchell
  • Mark Bowman
  • Pal
  • Hailey Posey
  • Jim Posey
  • Abby Posey

 


Son Güncelleme: 21.01.2022 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Ailem Robotlara KarşıNetflix
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