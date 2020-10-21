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Netflix 9 Kere Leyla ve Azizler dizisi konusu nedir? 9 Kere Leyla ve Azizler dizileri yayın tarihi belli oldu

Koronavirüs nedeniyle vizyon tarihi ertelenen 9 Kere Leyla ve Azizler filmlerinin yayın tarihi belli oldu. Netflix'te yayınlanacak olan 9 Kere Leyla ve Azizler filmlerinin konusu ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:04
Netflix 9 Kere Leyla ve Azizler dizisi konusu nedir? 9 Kere Leyla ve Azizler dizileri yayın tarihi belli oldu
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Koronavirüs salgını nedeniyle vizyona giremeyen ‘9 Kere Leyla ve ‘Azizler’ filmi Netflix platformunda yayınlanacak.

Ezel Akay’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy yer alıyor. Filmin 20 Mart’ta gösterime girmesi planlanırken, salgın nedeniyle izleyici karşısına çıkamamıştı. ‘9 Kere Leyla’ filmi 4 Aralık 2020’de Netflix’te yayınlanacak.

9 Kere Leyla filminin konusu nedir?

Zengin bir iş adamı olan Adem, genç sevgilisi Nergis ile beraber olabilmek için eşi Leyla’dan ayrılmak ister. Adem’in ayrılmamak için direnen Leyla’yı öldürmek için denediği 9 başarısız girişim mizahi bir dille anlatılıyor.


Vizyon tarihi ertelenen bir diğer film olan ‘Azizler’ ise yine Netflix platformunda izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin Ekin ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Salgın nedeniyle sinemada vizyona giremeyen film 8 Ocak 2021’de Netflix’te yayınlanacak.

Azizler filminin konusu nedir?

Orta yaşa merdiven dayayan Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Sevmediği bir işte çalışan Aziz, gençken kurduğu mesleki hayallerinden çok uzaktır. Bu süreçte 4 yıldır sevgili olduğu Burcu ile ilişkisinin de artık sona geldiğini fark eder. Aziz’in en çaresiz anında karşısına bir fırsat çıkar ancak büyük bir yalan söylemesi gerekmektedir. Aziz’in bu yalanıyla beraber hayatı tamamen değişir.



Son Güncelleme: 21.10.2020 00:04
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Anahtar Kelimeler:
9 Kere LeylaAzizlerEzel AkayEngin GünaydınHaluk BilginerBinnur Kaya
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