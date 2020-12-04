Netflix 9 Kere Leyla filmi saat kaçta yayınlanacak?

Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla filmi Netflix’te yayınlandı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun yer aldığı yerli film pandemi nedeniyle sinemalarda vizyona giremedi. Yapımı satın alan Netflix, bugün itibariyle filmi erişime açtı.

9 Kere Leyla filminin konusu

9 Kere Leyla filminin oyuncu kadrosu

Adem ve Leyla’nın uzun yıllardır devam eden mutlu bir evlilikleri vardır. Ancak zamanla evliliklerindeki heyecanı kaybetmeleriyle Adem, Nergis adında başka bir kadına aşık olur. Nergis’in gençliğine ve güzelliğine kapılan Adem, Nergis’in planlarından habersizdir..

9 Kere Leyla filminin kadrosunda Emmy ödüllü Haluk Bilginer’in yanı sıra Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan, Bertan Çelikkol, Hasan Eflatun Akay, Kerime Obenik, Bimen Zartar, Reşit Berker Enhoş ve Arda Cart yer alıyor.

9 Kere Leyla filmi saat kaçta yayınlanacak?

9 Kere Leyla filmi 4 Aralık itibariyle Netflix’te yayınlanmaya başladı. Netflix aboneliği olan kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparak filmi izleyebilecekler.