Netflix 9 Kere Leyla filmi fragmanı ve filminin konusu

Mart ayında sinemalarda vizyona girmesi beklenen 9 Kere Leyla filmi, pandemi nedeniyle 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix’te yayınlandı. Ezel Akay imzalı filmin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu gibi isimler yer alıyor.

9 Kere Leyla filmi konusu nedir?

9 Kere Leyla oyuncu kadrosu

9 Kere Leyla filminde aşk üçgeni mizahi bir dille anlatılıyor. Ev hanımı olan Leyla, kocası Adem ve evlilik terapistleri arasında bir aşk üçgenine saplanır. Tüm bunların yanında kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının ortasında bulurlar.

Netflix platformunda yayınlanan 9 Kere Leyla filminin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan, Hasan Eflatun Akay, Bertan Çelikkol, Kerime Obenik, Bimen Zartar, Reşit Berker Enhoş ve Arda Cartı yer almaktadır.

9 Kere Leyla filmi fragmanı: