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Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix platformunda yayın hayatına başlayan ve kısa zamanda yoğun ilgi görmeyi başaran Türk dizilerinden olan 50m2, bu yılın en fazla konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Hal böyle olunca seyirci, Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman başlayacak? 50m2’nin 2. sezon tarihi belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

09 Nisan 2021 Cuma 19:03
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
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27 Ocak 2021’de Netflix’te yayınlanan ve kısa zaman içinde oldukça yoğun bir ilgi gören Türk dizileri arasında yer alan 50m2, bu yılın en fazla konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in, senaristliğini Burak Aksak’ın yaptığı, başrol kadrosunda ise; Aybüke Pusat, Engin Öztürk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.x

50m2 yeni sezonu ne zaman başlıyor? Netflix 50m2’nin 2. sezonu ile ilgili açıklama yaptı!

50m2, 27 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayan ve dram türünde yer alan Netflix’in Türk orijinal intenet dizisidir. Sekiz bölümlük dizinin ilk sezonu sonrasında gözler 50m2 ikinci sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtına çevrildi. 50m2’nin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağıyla alakalı ayrıntılar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirme sonrasında netlik kazanacak.

50m2 dizisinin oyuncu kadrosu

Engin Öztürk - Gölge / Adem

Kürşat Alnıaçık - Servet

Aybüke Pusat - Dilara

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Cengiz Bozkurt

Tolga Tekin

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

Özgür Emre Yıldırım

Tuğçe Karabacak




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:03
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Netflix50m2YeniSezonNeZamanYayınlanacak
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