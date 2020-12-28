Netflix 50m2 dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm tanıtımı ve yayın tarihi açıklandı!

Netflix’te Yayınlanacak Olan Yeni Dizi 50m2 Ne Zaman Başlayacak?

Dijital İçerik Platformu Netflix, her geçen gün yeni Türk yapımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. 50m2 dizisinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturmaktadır. Dizinin senaryosunu kaleme alan isim ise Burak Aksak’tır. 50m2 dizisinin çıkış tarihi açıklandı. Netflix, 50m2 dizisinin çıkacağı tarihi resmi YouTube hesabı üzerinden yayımladığı video üzerinden duyurdu.

Kara mizah türünde olan dizi 50m2’nin seyircilerle buluşacağı tarih ise 27 Ocak 2021 olacaktır. Bu bilgi ise yapılan kısa fragman ile açıklandı.

50m2 çıkış tarihinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla merakları üzerinde toplamayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda, Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Özgür Emre Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

50m2 dizisinin yapımcılığını ise BKM yapımcılık üstlenmiştir. Dizinin konusu Engin Öztürk’ün hayat verdiği Gölge karakterinin başından geçiyor. Gölge karakteri, kendisini iyi yetiştiren Nadir’in kiralık bir katilidir. Gölge karakteri çocukluğuyla ilgili herhangi bir şey hatırlamıyordur. Bundan dolayı geçmişi hakkında bilgiler öğrenmek için Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, 50m2’lik bir terzi dükkanına saklanıyor. Buraya saklanmasının ardından sığındığı terzi dükkanının bulunduğu mahalledeki kişiler Gölge’yi ölen terzinin oğlu zannederler.

50m2 dizisi kara mizah tarzında gelişimini izleyicilerle buluşturacaktır.

https://youtu.be/3hoX1Ra_fOM