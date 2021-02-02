Netflix 50m2 dizi konusu ve oyuncuları

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Netflix Türkiye yapımı yeni dizi 50m2, 27 Ocak’ta izleyenlere sunuldu. Bizler de aylar önce yayımlanan fragmanın ardından artan beklentimizin cevaplarını bugün itibariyle almaya koyulduk. Ve bence yüksek ölçüde tatmin olduk. Konu teması olarak belirtilen kara komedi ve dramın öneklerine epey tanık olduk

Daha evvel Netflix platformundaki Türk dizilerinde (Hakan Muhafız, Atiye, Bir Başkadır) olduğu gibi bazı kesimlerin negatif yorumlarına rağmen -benim yorumuma göre- sürükleyiciliği ve izlenilebilirliği bakımından yüksek puan almayı hak etti. Bazı alt metinlerin anlamsız olduğunu hoş germekle beraber genel akış planlamasında sürükleyiciliği yüksek bir dizi sunmuş oldular. Ve çarpık Türk insanın hayatına tekrar tekrar şahit olduk. Dizi ile ilgili kalan ayrıntılara yazının kalanında okuyabilirsiniz.

Yapımcılığını BKM Film’in yaptığı, senaristliğini ise Burak Aksak ve Selçuk Aydemir’in üstlenmiş olduğu 2021 yapımı dizi bir hayli dramatik bir olay örgüsü tarafından oluşuyor. Küçüklük yaşalarından 30’lu yaşlarına kadar ailesinin nerede ve kim olduğunu araştırmakla uğraşan Gölge (Engin Öztürk) hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışıyor öte yandan Servet (Kürşat Alnıaçık) isimli bir iş adamından aldığı kirli görevleri uygulamaktadır. Gölge’yi kendi evladı gibi yetiştirmesinin akabinde yanında işe alan Servet, bazı kirli işler döndürmektedir.

50m2 dizi konusu yorumu

Gölge’nin ailesini bulma talebine yardımcı oluyor gibi görünse de Gölge’ye belli etmeden kösteklik yapmaktadır. Gölge bir ipucu bulduğunda Servet engel olmak için bir insanı infaz edecek güçte ve kötülüktedir. Ve hiçbir durum meydana gelmemiş gibi hayatına da kaldığı yerden devam edebilir. Daha sonra Gölge, Servet’i araştırmaya başlar ve hakkında enteresan bir bilgi öğrenir. Ailesinin Servet’le samimi olduğunu ve geçmişinin düşündüğü gibi olmadığını söylerler. Söylediklerine göre Gölge kendi ailesinin vefat nedenidir. Bu bilginin akabinde olaylar iyice karışırken dizi de şekillenmeye başlar ve Gölge, 50m2’lik bir terzi dükkanında yaşamaya başlar…

IMDb: 7,4

Ancak hikâye yukarda anlattığım kadar sade bir biçimde ilerlemez. Kötü adamlar dediğimiz insanların olay örgüsünde yer bulması ile heyecanlı ve aksiyonlu sahneler yaşanırken; mahallenin muhtarı ve en yakın arkadaşının ortaya çıkmasıyla da kara komik sahneler kendini gösterir. Bu kara komik sahnelerde senaryoya Selçuk Aydemir ve Burak Aksak’ın özlediğimiz dokunuşlarını görüyor ve seyir zevkini katlıyoruz gerçekten.

Sonuç olarak bize 8 bölümlük dram hikayesi sunan Netflix, başarılı bir işe imza atmaktadır. Yazının başında da belirttiğim gibi yer yer anlamsız ikili konuşma sahneleri yer alsa da çok küçük detayların pek de önemli olmadığını belirtmek gerek. Netflix Türkiye yapımı diğer dizilerin de büyük ölçüde nitelikli olduğunu düşünürsek 50m2’nin hiçbirinden geri kalmadığını hatta birçoğundan çok daha iyi olduğunu söylemeliyiz. Mutlaka izleyin, iyi seyirler…

Engin Öztürk – Gölge

Kürşat Alnıaçık – Servet

Cengiz Bozkurt – Muhtar

Aybüke Pusat – Dilara

Hasan Yalnızoğlu – Leke